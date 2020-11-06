COVID-19 поставил новый рекорд: выздоровели за сутки почти 11 тысяч украинцев

За сутки нашли почти 10 тысяч новых зараженных коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +9721 человека. По состоянию на пятницу, 6 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 440 188 человек.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 125 человек. За сутки умер еще +201 пациент.

Выздоровели с начала эпидемии 195 544 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 10 762 украинца - это рекордное число выздоровевших.

Коронавирус в Украине - статистика 6 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 42 375 случаев;

Винницкая область - 11 923 случая;

Волынская область - 15 313 ​​случаев;

Днепропетровская область - 17 014 случаев;

Донецкая область - 13 128 случаев;

Житомирская область - 17 189 случаев;

Закарпатская область - 16 268 случаев;

Запорожская область - 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область - 23 032 случая;

Киевская область - 18763 случая;

Кировоградская область - 2891 случай;

Луганская область - 4214 случаев;

Львовская область - 32 425 случаев;

Николаевская область - 9605 случаев;

Одесская область - 27392 случая;

Полтавская область - 11 337 случаев;

Ровенская область - 21 026 случаев;

Сумская область - 13 635 случаев;

Тернопольская область - 21 708 случаев;

Харьковская область - 41 131 случай;

Херсонская область - 5027 случаев;

Хмельницкая область - 18 438 случаев;

Черкасская область - 10 292 случая;

Черновицкая область - 24 079 случаев;

Черниговская область - 9787 случаев.

Антирекорд COVID-19 в Киеве

За минувшие 24 часа обнаружены +1 002 новых случая заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число диагнозов за сутки.

По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице зафиксировали уже 42 375 пациентов с диагнозом коронавирус. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 841 киевлянина.

За сутки выздоровели +1449 человек. В общем, коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 6 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 6 ноября

По состоянию на утро пятницы коронавирус в мире заразил уже 48 680 103 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 233 313 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 6 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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