COVID-19 поставил новый рекорд: выздоровели за сутки почти 11 тысяч украинцев

Число выздоровевших превысило число новых зараженных.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +9721 человека. По состоянию на пятницу, 6 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 440 188 человек.
Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 8 125 человек. За сутки умер еще +201 пациент.
Выздоровели с начала эпидемии 195 544 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 10 762 украинца - это рекордное число выздоровевших.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 42 375 случаев;
- Винницкая область - 11 923 случая;
- Волынская область - 15 313 случаев;
- Днепропетровская область - 17 014 случаев;
- Донецкая область - 13 128 случаев;
- Житомирская область - 17 189 случаев;
- Закарпатская область - 16 268 случаев;
- Запорожская область - 12 196 случаев;
- Ивано-Франковская область - 23 032 случая;
- Киевская область - 18763 случая;
- Кировоградская область - 2891 случай;
- Луганская область - 4214 случаев;
- Львовская область - 32 425 случаев;
- Николаевская область - 9605 случаев;
- Одесская область - 27392 случая;
- Полтавская область - 11 337 случаев;
- Ровенская область - 21 026 случаев;
- Сумская область - 13 635 случаев;
- Тернопольская область - 21 708 случаев;
- Харьковская область - 41 131 случай;
- Херсонская область - 5027 случаев;
- Хмельницкая область - 18 438 случаев;
- Черкасская область - 10 292 случая;
- Черновицкая область - 24 079 случаев;
- Черниговская область - 9787 случаев.
Антирекорд COVID-19 в Киеве
За минувшие 24 часа обнаружены +1 002 новых случая заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число диагнозов за сутки.
По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице зафиксировали уже 42 375 пациентов с диагнозом коронавирус. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.
В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 841 киевлянина.
За сутки выздоровели +1449 человек. В общем, коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.
Коронавирус в мире – статистика 6 ноября
По состоянию на утро пятницы коронавирус в мире заразил уже 48 680 103 человека.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 233 313 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на четверг, 5 ноября, коронавирус в Украине заразил 9 тысяч 850 человек. Это рекордное число новых диагнозов за сутки.
- Врач-иммунолог Алла Волоха назвала реальное число больных коронавирусом в Украине. По ее словам, зараженных коронавирусом около миллиона человек.
- Из-за увеличения количества случаев коронавируса в Украине уже со следующей недели могут усилить карантинные ограничения в нерабочие дни. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
- Врач дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19: "Пока все не вымрут". Власть не справилась с задачей подготовки армии врачей на всех уровнях, считает Андрей Пеньков.
- В метро Киева ужесточают контроль из-за карантина. Стало известно, кому и за что грозит наказание. К патрулированию в метро подключат Муниципальную охрану.