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Covid-19 с новой силой атакует Европу: какие страны попали "под удар"

5 сентября 2020, 10:16

В Италии, Франции и Испании зафиксировали резкие вспышки коронавируса.

коронавирус
Коронавирус в Европе снова активизировался / Reuters

Китайский коронавирус Covid-19 снова взялся за три европейские страны. В частности во Франции, Италии и Испании зафиксированы рекордные вспышки заражения.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Коронавирус во Франции

В пятницу, 4 сентября, во Франции был зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса суточный показатель зараженных - 8 тыс. 975. Жертвы Covid-19 за сутки не зарегистрированы.

При этом в течение шести дней продолжает расти количество госпитализированных пациентов – на данный момент их 4 671.

По состоянию на 4 сентября во Франции обнаружили более 309 тыс. людей с подтвержденным диагнозом "коронавирус", более 30,7 тыс. человек стали жертвами болезни.

Коронавирус в Италии

Власти Италии также фиксируют рекордный с мая дневной прирост больных коронавирусом. 4 сентября в стране обнаружили 1 тыс. 733 новых случая заражения, 11 инфицированных умерли.

Увеличение темпов распространения инфекции фиксируется в регионе Венето - там диагностировано 373 новых случая.

В общем, в Италии обнаружены более 274 тыс. заражений Covid-19 , количество смертей превышает отметку в 35 тыс.

Коронавирус в Испании

Коронавирус продолжает активно распространяться и в других странах Европы, в частности, в Испании. В течение суток в этой стране диагностировали 10 тыс. 476 новых случаев заражения.

За последнюю неделю Covid-19 убил 256 человек.

Наиболее эпидемиологически неблагоприятным регионом остается Мадрид. Из почти 102 тыс. заражений, выявленных за последние две недели, более 31 тыс. приходится именно на этот город.

Региональное правительство Мадрида объявило, что с понедельника, 7 сентября, будет запрещено пребывание в одном помещении более 10 человек.

В общем, с начала пандемии в Испании зафиксировали почти 499 тыс. инфицированных Covid-19 и 29 тыс. жертв болезни.

Коронавирус в Украине - что происходит в стране:

  • По состоянию на 5 сентября в Украине официально зарегистрировали 133 787 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +2836 новых диагнозов Covid-19. Жертвами болезни за сутки стали 50 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.
  • 4 сентября в Украине был обнаружен 130 951 случай заражения китайским коронавирусом. Количество подтвержденных случаев увеличилось за 24 часа на +2 723. Covid-19 за сутки убил 51 украинца.
  • 28 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, грозит ли Украине новый жесткий карантин. Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, заверил он.

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