COVID-19 снова атакует: в ВОЗ объяснили, нужен ли повторный карантин

В мире обнаружили почти 23 миллиона зараженных COVID-19 / Reuters

Коронавирус заразил 22,6 миллиона людей во всем мире и убил 793 тысячи человек. Тем не менее во Всемирной организации здравоохранения не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования COVID-19.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, пишет DW.

По его словам, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса, и теперь они значительно лучше подготовлены, чем в начале пандемии COVID-19.

"Сейчас мы находимся в гораздо лучшем состоянии для того, чтобы ликвидировать локальные очаги инфекции. Мы способны противодействовать вирусу и одновременно поддерживать работу экономики и образовательной системы. Теперь для нас февраль не повторится. Ведь нам известно, как можно бороться с вирусом так, чтобы не наносить вред обществу", – сказал он.

Читайте такжеТретья и четвертая волна COVID-19: в Японии сделали заявление о пике коронавируса

Как сообщал Главред, 19 августа коронавирус в Испании установил антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом с момента выхода страны из карантина. Таким образом, страна снова стала эпицентром COVID-19 в Западной Европе.

Напомним, раннее в ВОЗ сделали важное заявление по поводу вакцины от COVID-19. В частности, глава организации призвал избежать национализма.