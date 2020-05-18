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COVID-19 у молодых: назван "первый и последний" симптом коронавируса

18 мая 2020, 07:58

Коронавирус в США привел к увеличению в семь раз пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Коронавирус, больной
Коронавирус убил более 315 тысяч людей во всем мире / Reuters

Ученые из США назвали симптом коронавируса, который может оказаться первым и последним у молодых пациентов с COVID-19, который заразил уже более 4,7 миллиона человек во всем мире. Речь идет об инсульте.

Причиной инсульта может стать гиперкоагуляция – повышение свертываемости крови. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.

"Важно знать, что гиперкоагуляция – повышенная активность свертывающей системы кровообращения – часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов", – отметила медик в интервью Ленте.

Баранова подчеркнула, что в США в разгар эпидемии COVID-19 количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичными периодом 2018-19 годов.

Напомним, ранее ученые заявили, что китайский коронавирус можно определить по состоянию кожи рук и ног. 

По данным ВОЗ, наиболее распространенными симптомами Covid-19 являются повышение температуры, усталость и сухой кашель. О всех симптомах болезни можно прочитать в материале Главреда. 

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