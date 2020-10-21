Covid-19 убил за сутки рекордное число киевлян - свежая статистика

Коронавирус бьет смертельные антирекорды / Reuters

Коронавирус 2020 в столице Украины не утихает. За минувшие 24 часа в Киеве обнаружены +559 новых случаев заражения Covid-19.

В целом, в столице зафиксировали уже 31 869 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +23 человека стали жертвами болезни – это новый антирекорд по Киеву. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 627 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 199 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 115 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 21 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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