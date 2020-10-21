Covid-19 убил за сутки рекордное число киевлян - свежая статистика

С начала эпидемии коронавирус унес жизни 627 жителей столицы.
Коронавирус 2020 в столице Украины не утихает. За минувшие 24 часа в Киеве обнаружены +559 новых случаев заражения Covid-19.
В целом, в столице зафиксировали уже 31 869 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +23 человека стали жертвами болезни – это новый антирекорд по Киеву. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 627 киевлян.
За минувшие сутки выздоровели 199 человек. В общем, коронавирус преодолели 11 115 жителей Киева.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +6 719 человек, установив таким образом суточный антирекорд. По состоянию на среду, 21 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 315 826 человек.
- Жертвами коронавируса по состоянию на среду стали 5 927 человек. За сутки умер 141 пациент – это новый смертельный антирекорд Covid-19 в Украине.
- Во вторник, 20 октября, в столице зафиксировали 31 310 пациентов с диагнозом коронавирус. За сутки добавились +462 новых случая заражения Covid-19.
- 17 октября коронавирус в Киеве установил антирекорд - за сутки Covid-19 диагностировали у рекордного количества человек – у 598.
- Предыдущий смертельный антирекорд коронавирус установил на прошлой неделе. По состоянию на утро 16 октября Covid-19 в Киеве убил 22 человека.
- Власти Украины рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в Украине до конца года. При этом решение о локдауне пока что не обсуждается.
Автор: Анна Багрий