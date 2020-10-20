Covid-19 в Киеве приближается к новому смертельному антирекорду

Жертвами болезни за минувшие сутки стали 17 человек.
Коронавирус 2020 в Киеве наращивает темпы - за минувшие 24 часа обнаружены +462 новых случая заражения Covid-19.
По состоянию на вторник, 20 октября, в столице зафиксировали уже 31 310 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +17 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 604 киевлян.
За минувшие сутки выздоровели 207 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.
Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- По состоянию на понедельник, 19 октября, в столице зафиксировали 30 848 пациентов с диагнозом коронавирус (+385 за сутки).
- 17 октября коронавирус в Киеве установил антирекорд - за сутки Covid-19 диагностировали у рекордного количества человек – у 598.
- По состоянию на утро 16 октября коронавирус в Киеве убил рекордное количество заболевших – за сутки скончались 22 человека.
- В Украине обновили зоны карантина. Киев находится в "оранжевой зоне".
Автор: Анна Багрий