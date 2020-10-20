УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Covid-19 в Киеве приближается к новому смертельному антирекорду

20 октября 2020, 09:24

Жертвами болезни за минувшие сутки стали 17 человек.

Коронавирус
Коронавирус в Киеве заразил более 31 тысячи человек / Reuters

Коронавирус 2020 в Киеве наращивает темпы - за минувшие 24 часа обнаружены +462 новых случая заражения Covid-19.

По состоянию на вторник, 20 октября, в столице зафиксировали уже 31 310 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +17 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 604 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 207 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 20 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в Киеве - что было ранее:

  • По состоянию на понедельник, 19 октября, в столице зафиксировали 30 848 пациентов с диагнозом коронавирус (+385 за сутки).
  • 17 октября коронавирус в Киеве установил антирекорд - за сутки Covid-19 диагностировали у рекордного количества человек – у 598.
  • По состоянию на утро 16 октября коронавирус в Киеве убил рекордное количество заболевших – за сутки скончались 22 человека.
  • В Украине обновили зоны карантина. Киев находится в "оранжевой зоне".
коронавирус новости кино коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Covid-19 в Киеве приближается к новому смертельному антирекорду». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:04
Оля Полякова запускает свое кулинарное шоу
09:54
Ребенок умер от коронавируса на Прикарпатье: врачи рассказали подробности Видео
09:50
Коронавирус 20 октября убил больше ста украинцев и заразил - почти 5,5 тысячи Видео
09:27
Гороскоп на 20 октября для всех: вознаграждение за улыбку и укрощение болезней Видео
09:24
Covid-19 в Киеве приближается к новому смертельному антирекорду
Реклама
09:17
Врач поведал, как натренировать иммунитет и не заразиться коронавирусом Видео
09:13
В "ЛНР" рассказали о реакции России на запрос о закупке вакцины от Covid-19 Видео
08:47
В Киевской области пырнули ножом кандидата в депутаты
08:43
Собираемся на заработки в Молдову: что будет с курсом доллара после выборов мнение
08:35
Коронавирусный локдаун: что в Украине закроют сразу после выборов
08:19
Заседание Совбеза ООН по Карабаху: названа главная проблема конфликта Видео
08:16
Британский эксперт рассказал, поможет ли вакцина избавить мир от Covid-19 Видео
07:34
Зеленский выступит в Раде: СМИ узнали, о чем будет говорить президент
07:15
"Горяча и бешена": участница Танці з зірками без белья взорвала сеть Видео
07:02
Коронавирус может исчезнуть: академик НАН назвал условие
06:56
Начинается война против Путина, где Украина будет передовым бастионом мнение
06:55
В моду вернулись впечатляющие леггинсы и лосины в стиле 80-х: фото Фото
06:29
Тихий убийца: Навальный назвал главные симптомы отравления Новичком Видео
06:03
Ввод войск РФ в Карабах: в Ереване назвали условия Видео
05:32
Почему Украину терроризируют пожары: климатолог назвала причины
Реклама
05:06
Ученые выяснили, каша из какой крупы очень полезна для тела
04:46
С Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихах Фото
04:25
Обворожительная французская стрижка гаврош из 50-х опять в моде - фото Фото
04:24
Война в Нагорном Карабахе: в Баку призвали армян к борьбе за Сочи, Грузию и Краснодар Видео
03:48
Звезда Marvel обнажилась для выборов в США
03:01
В оппозиции Беларуси анонсировали сокрушение режима Лукашенко Видео
03:00
Климатолог указала на катастрофу с обмелением рек и исчезновением рыбы
02:15
Гороскоп на 21 октября для всех: "всесильность" и возрастание дара Видео
02:09
В Запорожье мужчина украл урну с избирательного участка для улиток
01:34
Закончил и отвернулся: эксперты объяснили, почему мужчины спят после секса
00:55
Как распространяется Covid-19 за столом: названо самое опасное место Видео
00:19
День повара – деликатесные поздравления в прозе и стихах, открытки
19 октября, понедельник
23:56
В Ивано-Франковске уволен весь состав областной избирательной комиссии
23:51
Опубликованы фото чудовищных последствий засухи в Крыму Фото Видео
23:29
В Офисе президента "приняли к сведению" решение суда по книге о Стусе Видео
23:14
Коронавирус в Украине пересек психологическую отметку в 300 тысяч зараженных Видео
22:40
Зеленский озвучил условие введения жесткого карантина Видео
22:33
Пашинян рассказал, почему Россия имеет право на АТО в Карабахе Видео
22:02
Экс-нардеп после срока за убийство пошел кандидатом на местные выборы
22:01
Во Франции в ответ на обезглавливание учителя опубликуют религиозные карикатуры Видео
Реклама
22:00
Что такое игра Among Us и почему она стала мировым хитом
21:34
Самые опасные дни октября: 9-дневная магнитная буря станет сильнейшей за годы Видео
21:31
"Конец мира наступит в 2020 году": в NASA предупредили о падении астероида Видео
21:23
Как не попасться в лапы - в Нацбанке предупредили украинцев о популярном мошенничестве
21:07
В одном из областных центров Украины коронавирус лечат по телефону Видео
21:03
1500 вместо 300: на запрещенной книге о Стусе начали зарабатывать аферисты Видео
20:45
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 1 и 2 серия обзор 19-10-2020 Видео
20:43
В Кабмине рассказали о том, какая судьба ждет Минские соглашения
20:10
"Как школьница": Валерия удивила пикантным фото
20:02
Пьяные бегали голыми: поезд Киев-Львов остановили из-за шумных девушек Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять