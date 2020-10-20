Covid-19 в Киеве приближается к новому смертельному антирекорду

Коронавирус в Киеве заразил более 31 тысячи человек / Reuters

Коронавирус 2020 в Киеве наращивает темпы - за минувшие 24 часа обнаружены +462 новых случая заражения Covid-19.

По состоянию на вторник, 20 октября, в столице зафиксировали уже 31 310 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +17 человек стали жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 604 киевлян.

За минувшие сутки выздоровели 207 человек. В общем, коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 20 октября / covid19.rnbo.gov.ua

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