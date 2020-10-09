Covid-19 в Киеве сжирает последние ресурсы: Кличко выдвинул Кабмину ультиматум

Коронавирус в Киеве - Кличко выдвинул Кабмину ультиматум / Reuters

В Киеве коронавирус побил рекорд, и сейчас столица нуждается в медиках и дополнительном коечном фонде.

Как заявил во время брифинга 9 октября мэр столицы Виталий Кличко, коек в больницах для больных коронавирусом перестанет хватать уже в ближайшее время – об этом свидетельствует статистика.

По данным Кличко, на сегодня в стационарах остаются 1675 больных, в тяжелом состоянии – 338 пациентов. Койки в больницах заполнены уже более чем на 70%, подчеркнул градоначальник.

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"Нужно выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. Речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения", – заявил мэр.

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