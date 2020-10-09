Covid-19 в Киеве сжирает последние ресурсы: Кличко выдвинул Кабмину ультиматум

Койки в больницах заполнены уже более чем на 70%, подчеркнул градоначальник.
В Киеве коронавирус побил рекорд, и сейчас столица нуждается в медиках и дополнительном коечном фонде.
Как заявил во время брифинга 9 октября мэр столицы Виталий Кличко, коек в больницах для больных коронавирусом перестанет хватать уже в ближайшее время – об этом свидетельствует статистика.
По данным Кличко, на сегодня в стационарах остаются 1675 больных, в тяжелом состоянии – 338 пациентов. Койки в больницах заполнены уже более чем на 70%, подчеркнул градоначальник.
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"Нужно выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. Речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения", – заявил мэр.
Коронавирус в Киеве и Украине: последние новости
- По состоянию на 9 октября, коронавирус в Украине заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 804.
- В Киеве на 9 октября заболели – 26 тысяч 463 человека (+567); выздоровели – 9 тысяч 411 человек (+295); скончались – 463 человека (+10).
- Напомним, Министерству здравоохранения поручено проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук с целью увеличения койкомест для больных коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- В Украине более чем на 70% заполнены больничные койки. Всего в стране заняты 31 927 коек в больницах.