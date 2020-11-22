COVID-19 в Киеве: за 24 часа нашли больше тысячи новых больных

Общее число зараженных коронавирусом в столице - 56 594 человека.
По состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, Киев лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа поставили +1199 новых диагнозов COVID-19.
Общее число зараженных - 59 006 человек. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.
В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1 123 киевлян.
За сутки выздоровели +38 человек. В общем, коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева.
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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро пятницы, 20 ноября, в столице был установлен антирекорд - за сутки поставили +1391 новый диагноз COVID-19, а в субботу в столице нашли 1213 новых зараженных.
- По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в столице поставили +1 348 новых диагнозов COVID-19. Также было зафиксировано рекордное число смертей - 34.
- 18 ноября в Киеве был установлен антирекорд - за сутки в столице поставили +1213 новых диагнозов COVID-19.
- Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.
Автор: Анна Багрий