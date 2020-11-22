COVID-19 в Киеве: за 24 часа нашли больше тысячи новых больных

Коронавирус заразил еще больше тысячи киевлян / Фото Reuters

По состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, Киев лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа поставили +1199 новых диагнозов COVID-19.

Общее число зараженных - 59 006 человек. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток +14 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1 123 киевлян.

За сутки выздоровели +38 человек. В общем, коронавирус преодолели 20 742 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 22 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеКогда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ

Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее: