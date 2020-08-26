COVID-19 в Украине озвереет: в НАН подсчитали, сколько умрет украинцев

Коронавирус в Украине - сколько умрет украинцев - прогноз НАН / Фото pixabay.com

В НАН дали новый прогноз, каким будет коронавирус в Украине – статистика только ухудшится, прогнозируют ученые.

Если на сегодня количество новых подтвержденных случаев составляет 1670 человек – то на 1 сентября, как ожидается, этот показатель должен составить 2100-3200 пациентов, а средний показатель – 2650. Смертность возрастет до 30-38 летальных случаев (имеется в виду за сутки).

В предыдущих расчетах среднее число больных COVID-19 оценивалось в 2100 человек, а смертности – 28 пациентов, говорится в прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Читайте такжеМедики выяснили, как связаны лекарства от давления и коронавирус"Количество новых выздоровевших почти не меняется в течение последнего месяца и составляет около 550 человек в день. Количество новых активных инфицированных продолжает расти вместе с новыми зарегистрированными случаями", – цитирует Обозреватель вице-президента НАН, доктора физико-математических наук Анатолия Загороднего.

Рекорды по коронавирусу ожидаются в таких регионах, как Львовская, Ивано-Франковская, Харьковская, Одесская, Тернопольская, Ровненская, Черновицкая области и город Киев.

Отмечается, что коронавирус уже бьет рекорды в Тернопольской области, показатели пандемии существенно ускорились и в Киеве.

Ранее в ВОЗ заявили о позитивной динамике пандемии: коронавирус снизил обороты. Число новых случаев зараженя коронавирусом во всем мире снизилось на 5%.

Напомним, 26 августа карантин в Украине продлили до 1 ноября. Разделение по карантинным зонам продлится ориентировочно до 31 октября.

Позднее стало известно, что изменится и какие ждут ограничения. Кабмин ужесточил карантинные мероприятия по причине увеличения количества заболеваний COVID-19.