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Cоздатель вакцины от COVID-19 сделал мрачный прогноз по "коронавирусной" зиме

16 ноября 2020, 16:35

Угур Шахин не стал лишний раз обнадеживать человечество.

Вакцина
Cоздатель вакцины от COVID-19 сделал мрачный прогноз / Reuters

Угур Шахин, один из основателей и руководитель фармацевтической компании BioNTech (ФРГ), которая создала вакцину от китайского коронавируса Covid-19, спрогнозировал ‒ зима в 2021 году будет крайне тяжелой в эпидемиологическом смысле.

Об этом предприниматель рассказал в интервью BBC. По его словам, ситуация осложняется тем, что вакцинирование точно сразу серьезно не повлияет на число заражений китайским коронавирусом.

Шахин отметил, что даже в самом лучшем случае BioNTech сможет начать поставки своей разработки только в конце 2020 или начале 2021 года. Также он рассказал, что произвести необходимые для вакцинации хотя бы части населения Евросоюза 300 миллионов доз планируется лишь к апрелю 2021 года.

По словам коммерсанта, летом уровень заболеваемости Covid-19 снизится естественным образом, однако уже к осени необходимо будет во что бы то ни стало завершить вакцинацию.

"Я уверен, что так и будет, потому что есть ряд компаний - производителей вакцин, которые помогут нам увеличить объемы поставок. Таким образом, уже в следующем году у нас может быть нормальная зима", ‒ подытожил Шахин.

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Вакцина от коронавируса - что было ранее:

  • Как заявил Угур Шахин, вакцина от коронавируса может сократить темпы передачи COVID-19 от человека к человеку на 50%.
  • До того главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса.

новости Германии китайский коронавирус COVID-19 вакцинация от коронавируса
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