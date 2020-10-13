Далай-лама связал пандемию коронавируса с накопленной кармой

Духовный лидер тибетского буддизма призвал общество принять меры для того, чтобы избежать любой подобной эпидемии в будущем.
Коронавирус 2020 бушует в мире десять месяцев. Число случаев заражения превысило 38 миллионов. При этом до сих пор мировая наука не дала однозначный ответ, откуда появился коронавирус. В то же время духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV убежден, что пандемия коронавируса — это следствие накопленной людьми кармы.
Об этом он заявил в своем выступлении, его цитирует МК.
"Мы столкнулись с пандемией коронавируса, что не может не огорчать. То, что уже происходит, вызвано накопленной в прошлом кармой и не может быть изменено", - сказал он.
При этом Далай-лама призвал общество принять меры для того, чтобы избежать любой подобной эпидемии в будущем. Он выразил уверенность, что занятые в системе здравоохранения люди "делают все возможное" для достижения этой цели.
"Каждое утро я начитываю мантры и молюсь о том, чтобы эта пандемия поскорее сошла на нет. Я посвящаю эти практики благоденствию мира и, особенно, Индии", - заявил лидер тибетского буддизма.
По его словам, люди, которые взращивают альтруистический настрой, "готовы принять на себя чужое страдание", а также выполняют "практику уравнивания и замены себя на других".
"Покой и радость помогают им преобразовывать враждебные обстоятельства в условия, благоприятные для добродетельной практики", - добавил он.
Далай-лама отметил, что, если люди хотят обрести счастье и внутренний покой, то они должны задействовать свой интеллект и соблюдать гигиену эмоций. Для умиротворения своего сознания необходимо его развивать. Он пояснил, что тогда можно даже "переносить телесную боль, не испытывая при этом чрезмерного беспокойства".
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.