Далеко не два метра: на какое расстояние от больного "отлетает" COVID-19

Ученые провели очередное исследование и выяснили новые факты.
Ученые из Агентства науки, технологий и исследований (A*STAR) в Сингапуре выяснили, что капли коронавируса могут распространяться на расстояние более шести метров. При этом ранее считалось, что безопасной дистанцией является расстояние в два метра.
Об этом сообщает The Mirror.
Типичный кашель выделяет тысячи капель в широком диапазоне размеров. Результаты исследований показывают, что одна капля от кашля размером 100 микрометров может перемещаться на расстояние до 6,6 метра при скорости ветра 2 м/с.
Eсли человек болен COVID-19, то люди, находящиеся рядом, также могут заразится даже после испарения капель в воздухе.
"Испаряющаяся капля сохраняет нелетучие вирусные компоненты, поэтому вирусная нагрузка эффективно увеличивается. Это означает, что испарившиеся капли, которые становятся аэрозолями, более восприимчивы к вдыханию глубоко в легкие, что вызывает инфекцию в нижних дыхательных путях, чем более крупные неиспарившиеся капли", - сказал автор исследования доктор Хунъин Ли.
Большие капли SARS-Cov-2, которые из-за тяжести падают на землю, могут перемещаться на расстояние около метра, причем без ветра. При этом средние капли могут распространяться на разные расстояния в зависимости от условий.
Ученые еще раз акцентировали внимание на важности социального дистанцирования, а также ношении маски для предотвращения распространения коронавируса.
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Коронавирус 2020 - о чем сообщалось ранее:
- Ранее выяснилось, что ученые ошиблись с размером капли коронавируса, который учитывался при определении безопасной дистанции, на которой коронавирус не зацепит человека, который находится рядом с зараженным COVID-19.
- Врачи утверждают, что ношение медицинских масок на 80% уменьшает риск подцепить COVID-19. В то же время если носить медицинскую маску неправильно, то заразиться коронавирусом вполне реально.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала, как распространяется коронавирус в супермаркете, и описала схему передачи COVID- 19 косвенным путем.
- Ученые на видео показали, как коронавирус передается в магазине.