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Далеко не два метра: на какое расстояние от больного "отлетает" COVID-19

5 ноября 2020, 04:19

Ученые провели очередное исследование и выяснили новые факты.

Коронавирус
Типичный кашель выделяет тысячи капель в широком диапазоне размеров / Фото pixabay.com

Ученые из Агентства науки, технологий и исследований (A*STAR) в Сингапуре выяснили, что капли коронавируса могут распространяться на расстояние более шести метров. При этом ранее считалось, что безопасной дистанцией является расстояние в два метра.

Об этом сообщает The Mirror.

Типичный кашель выделяет тысячи капель в широком диапазоне размеров. Результаты исследований показывают, что одна капля от кашля размером 100 микрометров может перемещаться на расстояние до 6,6 метра при скорости ветра 2 м/с.

Eсли человек болен COVID-19, то люди, находящиеся рядом, также могут заразится даже после испарения капель в воздухе.

"Испаряющаяся капля сохраняет нелетучие вирусные компоненты, поэтому вирусная нагрузка эффективно увеличивается. Это означает, что испарившиеся капли, которые становятся аэрозолями, более восприимчивы к вдыханию глубоко в легкие, что вызывает инфекцию в нижних дыхательных путях, чем более крупные неиспарившиеся капли", - сказал автор исследования доктор Хунъин Ли.

Большие капли SARS-Cov-2, которые из-за тяжести падают на землю, могут перемещаться на расстояние около метра, причем без ветра. При этом средние капли могут распространяться на разные расстояния в зависимости от условий.

Ученые еще раз акцентировали внимание на важности социального дистанцирования, а также ношении маски для предотвращения распространения коронавируса.

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Коронавирус 2020 - о чем сообщалось ранее:

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