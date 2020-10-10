Дармовые тесты на Covid-19 люди с улицы в частных лабораториях не получат - Степанов

Государственные учреждения будут отправлять в частные лаборатории образцы для проведения тестирований на Covid-19.
Коронавирус в Украине ежедневно выявляют у более 5000 украинцев. Минздрав решил привлечь для тестирования частные лаборатории. Как растолковал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, государственные учреждения будут отправлять в частные лаборатории образцы для проведения тестирований на Covid-19.
Об этом Степанов рассказал в ходе брифинга в субботу, 10 октября.
"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий относительно проведения тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, то есть мазок у человека, - она будет передавать в частные лаборатории, которые уже будут проводить тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", - сказал глава Минздрава.
При этом Степанов особо отметил, что частные лаборатории не будут бесплатно тестировать людей с улицы.
"Это не означает, что сейчас частная лаборатория начнет делать просто для людей с улицы эти тесты. Мы просто не сможем это проконтролировать, потому что мы частным лабораториям будем платить деньги".
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 9 октября в Минздраве заявили, что ПЦР-тесты на коронавирус в скором будущем можно будет сдать бесплатно в частных лабораториях, услуги которых будут оплачены из бюджета. Чиновники утвердили специальный документ, который позволяет задействовать частные лаборатории в процессе тестирования, но их услуги будут бесплатными для рядовых граждан.
- 9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.
- 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.