Дармовые тесты на Covid-19 люди с улицы в частных лабораториях не получат - Степанов

Степанов рассказал о роли частных лабораторий в тестировании коронавируса / УНИАН

Коронавирус в Украине ежедневно выявляют у более 5000 украинцев. Минздрав решил привлечь для тестирования частные лаборатории. Как растолковал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, государственные учреждения будут отправлять в частные лаборатории образцы для проведения тестирований на Covid-19.

Об этом Степанов рассказал в ходе брифинга в субботу, 10 октября.

"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий относительно проведения тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, то есть мазок у человека, - она будет передавать в частные лаборатории, которые уже будут проводить тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", - сказал глава Минздрава.

При этом Степанов особо отметил, что частные лаборатории не будут бесплатно тестировать людей с улицы.

"Это не означает, что сейчас частная лаборатория начнет делать просто для людей с улицы эти тесты. Мы просто не сможем это проконтролировать, потому что мы частным лабораториям будем платить деньги".

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