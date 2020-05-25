Актриса из Содержанок заболела коронавирусом

Российская актриса сериалов Содержанки и Холостяки Дарья Мороз заболела коронавирусом и пропустила финал Танцев со звездами.
У Российской актрисы Дарьи Мороз обнаружен коронавирус, сообщают российские СМИ.
Бывшая супруга Константина Богомолова сдала тест на CoViD-19, 22 мая пришёл результат.
Бывшая Константина Богомолова, известная по ролям в Содержанки, Холостяки и Дом с лилиями поделилась неутешительной новостью о положительном тесте на коронавирус.
Также актриса участвовала в шоу Танцы со звездами. Правда в финале, который прошел 24 мая, она уже не участвовала — по состоянию здоровья.
Еще тогда Андрей Малахов объявил, что актриса отказалась от участия в шоу из-за проблем со здоровьем. Общественность была взбудоражена таким неоднозначным ответом. В Сети появилось множество догадок о вероятном заражении Мороз коронавирусом. Как оказалось, они подтвердились. Накануне другая участница проекта, актриса Алена Бабанко сообщила, что больна коронавирусом.
Напомним, другая участница Танцев со звездами - Мария Ивакова подхватила коронавирус.
Также российский футболист Павел Погребняк заболел коронавирусом вместе со всей семьей