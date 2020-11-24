Даже с позитивным тестом: врач пояснил, когда уже можно не бояться больного с COVID-19

Коронавирус 2020 - когда больной COVID-19 перестает заражать других / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за минувшие сутки поставили 12287 человек. И каждый из них является переносчиком заразы. Переносить вирус больные с коронавирусом перестают лишь на 8-10-й день после того, как проявились симптомы болезни.

Врач-анестезиолог Сергей Дубров уточнил, что опасности для окружающих эти люди не представляют, даже если ПРЦ-тест еще приходит с позитивным результатом.

"Научные исследования показывают, что через 8-10 суток после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не заразен, даже если при ПЦР-исследовании обнаруживаются фрагменты вируса", – рассказал медик на видео, что размещено на Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

То есть 10 дней – это крайний срок, по истечению которого человек перестает быть переносчиком коронавируса.

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