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Израильский врач назвал вредным британское лекарство от коронавируса

Стероиды ослабляют иммунную систему, а это значит, что люди, которые их употребляют, с большей вероятностью могут заразиться.

20 июня 2020, 13:08

Коронавирус, больной
Врач назвал вредным лекарство от коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире по состоянию на 20 июня убил более 460 000 человек. До сих пор единое лекарство от коронавируса не найдено, болезнь COVID-19 лечат симптоматически. Израильский врач-пульмонолог посчитал опасным использовать дексаметазон, чудесные свойства которого так восхваляют в Великобритании. По его мнению, стероиды вредят иммунной системе, а при легком течении болезни и тем более при профилактике могут нанести вред.

Об этом рассказал РИА "Новости" директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод, Израиль) Даниэль Старобин.

"Пока вот это исследование — работа на тяжелых больных, она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах COVID-19. Тем более я не говорю о профилактике. Там скорее все будет со знаком минус", - подчеркнул Старобин.

По словам врача, стероиды ослабляют иммунную систему, а это значит, что люди, которые их употребляют, с большей вероятностью могут заразиться. У пациентов с легким течением болезни COVID-19 может форсироваться из-за ослабления иммунитета.

В то же время врач отметил, что те, кто уже принимает стероидные препараты для лечения других заболеваний, ни в коем случае не должны прекращать их прием.

По словам Старобина, в его клинике стероиды для лечения COVID-19 не применяют, поскольку результаты британских медиков требуют дополнительных клинических подтверждений.

Справка. Дексаметазон показан, в частности, при отеке головного мозга, если есть опухоль головного мозга, черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, энцефалит, менингит, лучевое поражение, при обострении бронхиальной астмы.

Читайте такжеКоронавирус "боится" копеечного лекарства от изжоги - ученыеНапомним, ранее сообщалось, специалисты из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с китайским коронавирусом Covid-19, которые находятся на искусственной вентиляции легких, с 40% до 28%.

Риск смерти для больных, которые нуждаются в кислороде, благодаря дексаметазону снижается с 25% до 20%, сообщает ВВС со ссылкой на данные британских экспертов.

Исследованием руководил профессор Питер Хорби. По его словам, благодаря исследованию сделан большой прорыв – доказано, что дексаметазон является единственным препаратом, который значительно снижает смертность от коронавируса.

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