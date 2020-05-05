День Киева 2020: у Кличко решили, как будут праздновать в карантин

День Киева 2020 и карантин в Украине - кто кого / img-fotki.yandex.ru

День Киева 2020 выпал на 31 мая. И хотя карантин в Киеве обещают ослаблять уже с 11 мая – массовых гуляний в честь Дня города все равно не будет. Чтоб не провоцировать новую вспышку коронавируса COVID-19, пояснили местные власти.

"В этом году мы не сможем отпраздновать День Киева в последнее воскресенье мая так же масштабно, как и раньше. Сейчас мы обсуждаем, возможно, праздник пройдет в онлайн-формате и в виде флешмобов", – выдвинула альтернативу глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктория Муха в комментарии одному из украинских СМИ.

Она уточнила, что даже если карантин в Украине окончательно отменят с 22 мая – то власти Киева просто не успеют подготовиться к празднованию.

"…мы уже сейчас с департаментом культуры обсуждаем новые формы. Киевляне у нас креативные, так что мы придумаем, как отпраздновать", – заверила чиновница.

Ранее Кличко рассказал, что будет с массовыми акциями в Киеве 8 и 9 мая. Формат празднования Дня Победы 2020 в Киеве решили изменить.

Как сообщалось, на первом этапе ослабления карантина в Киеве планируют разрешить работу небольших магазинов с условием соблюдения масочного режима и определенных условий безопасности. Детальнее читайте в нашем материале Киев оживет после "майских": как будет выходить из карантина столица.