"Денег нет": эксперт назвал потери Украины от жесткого локдауна

Оценены потери Украины от жесткого карантина / УНИАН

Бывший заместитель министра экономики Украины Павел Кухта оценил, во сколько обойдется Украине введение жесткого локдауна.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в случае локдауна из государственного бюджета на поддержку предпринимателей придется направить около 20 млрд грн.

"Примерно в месяц поддержка предпринимателей в областях, по которым больше всего бьет локдаун, составит около 20 млрд грн. Таких денег сейчас нет в бюджете Украины. Там деньги на исходе, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, единственным выходом из ситуации остается "быстрое разблокирование программы МВФ и получение финансирования".

"Но там время идет не на дни, а на часы и, кажется, оно потеряно. К концу декабря мы физически не успеем. Думаю, что раньше января, при лучшем сценарии, мы это не сможем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем", - добавил Кухта.

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