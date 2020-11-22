"Денег нет": эксперт назвал потери Украины от жесткого локдауна

Единственным выходом остается надежда на помощь МВФ, считает Павел Кухта.
Бывший заместитель министра экономики Украины Павел Кухта оценил, во сколько обойдется Украине введение жесткого локдауна.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в случае локдауна из государственного бюджета на поддержку предпринимателей придется направить около 20 млрд грн.
"Примерно в месяц поддержка предпринимателей в областях, по которым больше всего бьет локдаун, составит около 20 млрд грн. Таких денег сейчас нет в бюджете Украины. Там деньги на исходе, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, единственным выходом из ситуации остается "быстрое разблокирование программы МВФ и получение финансирования".
"Но там время идет не на дни, а на часы и, кажется, оно потеряно. К концу декабря мы физически не успеем. Думаю, что раньше января, при лучшем сценарии, мы это не сможем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем", - добавил Кухта.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.