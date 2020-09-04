Депутат от Слуги народа назвал коронавирус мировым заговором

Депутат считает, что коронавирус является мировым заговором / Фото: Facebook/Юрий Камельчук

Депутат от партии Слуга народа Юрий Камельчук считает, что пандемию коронавируса намеренно придумали для последующего экономического передела мира.

В эфире телеканала Рада политик назвал ситуацию с Covid-19 всемирным заговором. Видео обнародовано в YouTube.

По словам нардепа, выгоду в результате пандемии получат финансовые и фармацевтические компании. Он добавил, что необходимо провести расследование относительно содержания ПЦР-тестов на коронавирус.

Камельчук утверждает, что у него в Италии живут родственники, которые рассказали ему о реальной ситуации с пандемией Covid-19 в стране, спровоцировавшей шумиху во всем мире. В Италии, отметил депутат, не было масштабной эпидемии коронавируса, как утверждали многочисленные СМИ. Он убежден, что происходящее было картинкой для запугивания.

Политик не сомневается, что виновные в мировом заговоре по коронавирусу понесут заслуженное наказание. Он подчеркнул, что необходимо строго привлечь к ответственности инициаторов данной "масштабной аферы".

Напомним, в Европе уже пять недель подряд растет средний уровень заболеваемости коронавирусом. В некоторых странах он приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии. Причем болезнь сейчас больше поражает людей молодого возраста.

Как ранее сообщалось, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что спешка с выпуском вакцины от коронавируса COVID-19 может оказаться в результате опасной.