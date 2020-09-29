Стало известно, дети какого возраста чаще болеют Covid-19 в Украине

В Украине двое детей стали жертвами Covid-19 / УНИАН

Коронавирус в Киеве заразил более 20 тысяч человек, причем 1 592 из них дети. Число заболевших детей увеличилось с началом учебного года. В частности, за последние четыре недели болезнь подцепили 674 ребенка.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Столичный градоначальник уточнил, дети какого возраста чаще заражаются коронавирусом в городе.

"Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5-ти до 14-ти лет", — сказал Кличко.

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Напомним: