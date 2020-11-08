Диагностика пневмонии COVID-19: врач объяснила, что лучше – рентген или УЗИ

Голубовская также высказалась о целесообразности компьютерной томографии при легком течении коронавируса.
УЗИ легких в отделениях оказания медицинской помощи лучше, чем рентген грудной клетки для диагностики пневмонии COVID-19.
Об этом свидетельствует новое исследование, о котором сообщила в Facebook известный украинский инфекционист Ольга Голубовская.
Исследователи сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов с COVID-19, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки. Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография - 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена.
"На рентгенах часто очаги ковидного воспаления "не видны", часто рентгенологи их не описывают или описывают как "изменение сосудистого рисунка". Поэтому я вообще не считаю целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания - диагноз не подтвердите, время потратите, да и доктора не должны опираться на эти данные", - написала Голубовская.
По ее словам, хорошо видны на рентгене уже обширные участки поражения, тогда же и контроль эффективности лечения очень показателен данным методом.
"Кстати, делать КТ при легком течении заболевания я тоже не вижу особой необходимости - даже если и есть пневмония - тактика ведения больных не меняется (…) В общем, осваивайте УЗИ, коллеги, легких и не только. Пригодится", - посоветовала инфекционист.
Читайте такжеИнфекционист озвучила три сценария развития COVID-19 в Украине
Напомним:
- По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом. За сутки в Украине официально зарегистрировали +9397 новых случаев COVID-19.
- Семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич рассказал, когда КТ действительно стоит делать.
- Известный украинский врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, как точно не пропустить у пациента коронавирус 2020.
- Известный врач-педиатр доктор Евгений Комаровский поведал о причинах несовершенства диагностики коронавируса.