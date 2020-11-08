Диагностика пневмонии COVID-19: врач объяснила, что лучше – рентген или УЗИ

На рентгенах часто очаги ковидного воспаления не видны, рассказала врач/ Фото Reuters

УЗИ легких в отделениях оказания медицинской помощи лучше, чем рентген грудной клетки для диагностики пневмонии COVID-19.

Об этом свидетельствует новое исследование, о котором сообщила в Facebook известный украинский инфекционист Ольга Голубовская.

Исследователи сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов с COVID-19, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки. Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография - 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена.

"На рентгенах часто очаги ковидного воспаления "не видны", часто рентгенологи их не описывают или описывают как "изменение сосудистого рисунка". Поэтому я вообще не считаю целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания - диагноз не подтвердите, время потратите, да и доктора не должны опираться на эти данные", - написала Голубовская.

По ее словам, хорошо видны на рентгене уже обширные участки поражения, тогда же и контроль эффективности лечения очень показателен данным методом.

"Кстати, делать КТ при легком течении заболевания я тоже не вижу особой необходимости - даже если и есть пневмония - тактика ведения больных не меняется (…) В общем, осваивайте УЗИ, коллеги, легких и не только. Пригодится", - посоветовала инфекционист.

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Напомним: