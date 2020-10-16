Диагноз без теста: Степанов уточнил, как в Украине определяют коронавирус

До 30% ПЦР-тестов являются негативными при подтвержденном диагнозе Covid-19, заявил глава Минздрава.
Диагноз "коронавирус" в Украине в последние полтора–два месяца пациентам ставят и без положительных ПЦР-тестов на Covid-19. Врачи основываются на симптоматике больного.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Право на владу 15 октября на канале 1+1.
"У нас уже 1,5-2 месяца нет такой опции, как обязательное подтверждение ПЦР-тестированием. По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это вопрос, который должны на месте решать врачи. Это все внесено в стандарты", - рассказал глава Минздрава.
Он уточнил, что, по мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются негативными при подтвержденном диагнозе "Covid-19". Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека".
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на четверг, 15 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 281 239 человек. За сутки заразились еще +5 062 человека.
- Кабмин разрешил лабораторным центрам привлекать к проведению тестирований на Covid-19 частные клиники. На это правительство дополнительно выделило 100 млн грн. Однако частные лаборатории не будут бесплатно тестировать на коронавирус "людей с улицы". Глава Минздрава Максим Степанов объяснил детали.
- Карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. С 15 октября школьников рекомендуется отправить на каникулы. Кроме того, внесены изменения в критерии отнесения административных зон в "красную зону" карантина.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. По его словам, вакцина в РФ не прошла третью стадию клинических испытаний.