Диагноз без теста: Степанов уточнил, как в Украине определяют коронавирус

Максим Степанов / УНИАН

Диагноз "коронавирус" в Украине в последние полтора–два месяца пациентам ставят и без положительных ПЦР-тестов на Covid-19. Врачи основываются на симптоматике больного.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Право на владу 15 октября на канале 1+1.

"У нас уже 1,5-2 месяца нет такой опции, как обязательное подтверждение ПЦР-тестированием. По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это вопрос, который должны на месте решать врачи. Это все внесено в стандарты", - рассказал глава Минздрава.

Он уточнил, что, по мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются негативными при подтвержденном диагнозе "Covid-19". Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека".

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