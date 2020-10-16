УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Диагноз без теста: Степанов уточнил, как в Украине определяют коронавирус

16 октября 2020, 07:36

До 30% ПЦР-тестов являются негативными при подтвержденном диагнозе Covid-19, заявил глава Минздрава.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Диагноз "коронавирус" в Украине в последние полтора–два месяца пациентам ставят и без положительных ПЦР-тестов на Covid-19. Врачи основываются на симптоматике больного.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Право на владу 15 октября на канале 1+1.

"У нас уже 1,5-2 месяца нет такой опции, как обязательное подтверждение ПЦР-тестированием. По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это вопрос, который должны на месте решать врачи. Это все внесено в стандарты", - рассказал глава Минздрава.

Он уточнил, что, по мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются негативными при подтвержденном диагнозе "Covid-19". Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека".

Читайте такжеВрач объяснила, какой тест на коронавирус самый точный

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на четверг, 15 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 281 239 человек. За сутки заразились еще +5 062 человека.
  • Кабмин разрешил лабораторным центрам привлекать к проведению тестирований на Covid-19 частные клиники. На это правительство дополнительно выделило 100 млн грн. Однако частные лаборатории не будут бесплатно тестировать на коронавирус "людей с улицы". Глава Минздрава Максим Степанов объяснил детали.
  • Карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. С 15 октября школьников рекомендуется отправить на каникулы. Кроме того, внесены изменения в критерии отнесения административных зон в "красную зону" карантина.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. По его словам, вакцина в РФ не прошла третью стадию клинических испытаний.

тест Минздрав коронавирус Максим Степанов новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Диагноз без теста: Степанов уточнил, как в Украине определяют коронавирус». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:00
Синоптик предупредил Киев об очень сильном дожде: названа дата
07:36
Диагноз без теста: Степанов уточнил, как в Украине определяют коронавирус Видео
07:03
Главный инфекционист США развенчал популярный миф о коллективном иммунитете от Covid-19 Видео
06:59
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
06:55
Тупая манипуляция: что не так с Зе-опросом мнение
06:29
Под угрозой мозг: ученые нашли опасное последствие заражения Covid-19
06:03
Названа легкая добыча мошенников по знаку Зодиака Видео
05:32
Какие территории Украины могут уйти под воду – прогноз климатолога
04:57
Ученые установили, как красное вино влияет на организм
04:26
Полтава в красной зоне карантина: принято решение по транспорту Видео
04:18
Эксперт объяснил принцип работы свободной экономической зоны на Донбассе Видео
03:46
В оппозиции Беларуси объяснили реакцию Лукашенко на указ Зеленского об айтишниках Видео
03:08
Грипп: названы способы снизить риск заражения Видео
02:15
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
01:34
Климатолог объяснила, каких новых бед ждать Карпатам Видео
00:54
Сексолог рассказала, почему мужчинам тяжело доводить женщину до оргазма
00:51
Алла Костромичева топлес свела с ума поклонников
00:19
День шефа и День босса 2020 – пожелания и открытки: как стильно поздравить начальника
15 октября, четверг
23:58
В Киевсовет баллотируется женщина-трансгендер
23:43
Эксперты озвучили неутешительный прогноз о жертвах Covid-19 в Украине до конца года Видео
23:21
Выживший в катастрофе Ан-26 курсант Золоческий решил продолжить летное дело Видео
23:00
Коронавирус в Украине 15 октября: за сутки добавилось еще 5062 новых больных Видео
22:50
Секс-терапевты раскрыли преимущества тантрического секса Видео
22:38
4 продукта, которые "умеют" понижать холестерин Видео
22:16
В Украине с 19 октября вводят новое эпидзонирование Видео
22:13
Билл Гейтс спрогнозировал ухудшение ситуации с Covid-19 Видео
22:07
Как быстро вывести никотин из организма: названы способы Видео
22:01
Чиновник назвал условие, при котором Киев попадет в "красную" зону
21:47
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
21:30
Алиев оценил вероятность признания Баку независимости Нагорного Карабаха Видео
21:28
Гороскоп на 16 октября для всех: порча отношений и неожиданный поворот жизни Видео
21:20
Швеция рекордно увеличивает оборонный бюджет из-за угрозы России
20:47
"Сказал "Отъ*бись": дети Кернеса рассказали о состоянии его здоровья
20:22
Хурма: польза и уникальные преимущества для организма Видео
20:16
В Харькове приняли решение о работе транспорта в связи с жестким карантином Видео
20:12
Генерал ВСУ сравнил российскую и украинскую армии
20:09
Черновол обвинила Зеленского в применении опыта Гитлера Видео
19:41
Нацсовет проверит телеканалы за трансляцию встречи Медведчука и Путина
19:32
Харьков попал в красную зону карантина Видео
19:11
Эксперт оценил политические последствия компромата на Байдена
18:54
В скольких городах Украины отопительный сезон под угрозой - данные Нафтогаза
18:17
Моложе на 24 года: главнокомандующий ВСУ женился на топ-чиновнице Видео
18:14
Алиев назвал число взятых под контроль Баку территорий в Нагорном Карабахе Видео
17:34
В Киеве рухнул лифт с медиками скорой помощи
17:31
Вслед за ЕС: Великобритания ввела санкции против России Видео
17:03
"Закупили дерьмо": в Николаевской больнице врачам выдали защитные строительные очки Видео
17:02
Кудлаенко рассказал об основах развития дорожно-транспортной инфраструктуры Винницы
16:53
Невзирая на "оранжевую" зону: Минздрав разрешил пустить болельщиков на Динамо - Ювентус
16:53
Сюрприз — первый взгляд на пользовательский интерфейс PS5 Видео
16:48
Эксперт раскрыл планы Путина по снятию санкций с предприятий из Украины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять