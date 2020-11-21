Диетолог пояснила принципы питания после употребления антибиотиков

Диетолог рассказала о вредных после лечения антибиотиками продуктах / УНИАН

Диетолог и член союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич перечислила продукты, от которых настоятельно рекомендует воздержаться после лечения антибиотиками.

"Все мы знаем, что антибиотики оказывают сильное влияние на микрофлору нашего кишечника, буквально они убивают и плохое, и хорошее. Чтобы свести к минимуму вероятность побочных эффектов, необходимо придерживаться определенного типа питания и включать в свой рацион продукты, содержащие пробиотики, негрубую клетчатку и инулин. Эти вещества нужны для того, чтобы поддерживать хороший баланс бактерий в организме", - цитирует специалиста издание Аргументы и факты.

Диетолог рекомендует ввести в рацион следующие продукты:

квашеную капусту;

артишоки;

шпинат;

цельнозерновые крупы;

йогурты, но обязательно натуральные, без добавления топингов;

кефир;

фрукты и овощи в термической обработке;

брюссельскую капусту;

петрушку;

облепиху.

По словам врача, существуют продукты, употребления которых следует избегать после терапии антибиотиками.

После курса лечения стоит исключить из своего рациона:

грейпфрут;

алкоголь;

дрожжи и сахара (это значит, что придется отказаться от мучных изделий, сладостей).