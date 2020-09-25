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Для победы над Covid-19 понадобятся несколько вакцин – ученые

25 сентября 2020, 03:49

Первые варианты препарата смогут защитить от коронавируса не всех.

Вакцина
Поздние варианты вакцины могут иметь ряд преимуществ / Reuters

Мир ждет вакцину от коронавируса, заразившего миллионы людей во всем мире. Некоторые препараты уже находятся на финишной прямой. При этом эксперты считают, что победить Covid-19 при помощи одной вакцины не получится. Возможно, для разных категорий граждан эффективными будут разные препараты.

Об этом пишет Discover Magazine.

Специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта Уильям Шаффнер считает, что существует вероятность, что первая вакцина будет хорошо работать у молодых людей, но хуже — у пожилых. Дело в том, что иммунная система в старости работает хуже, и таким людям могут потребоваться модифицированные формулы, чтобы повысить вероятность стойкой защиты.

К примеру, существует специальная вакцина от сезонного гриппа, ее применяют только для людей старше 65 лет. Она содержит в четыре раза больше вирусоподобных компонентов. Производители также могут добавлять молекулы, называемые адъювантами. Они могут стимулировать иммунную систему к тому, чтобы она функционировала так, как если бы была моложе.

Также отмечается, что ранние кандидаты на роль вакцины требуют двух уколов с интервалом в несколько недель. Варианты с однократной дозой могут быть более удобными.

Эксперты также акцентировали внимание на том, что ранние варианты вакцин требуют очень низких температур для хранения (до –70 °C). Это может быть препятствием для распространения в странах с менее развитой энергетической инфраструктурой. Вакцины, не требующие глубокой заморозки, могут в этом случае стать более удобной альтернативой.

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Вакцина от коронавируса - что было ранее:

  • В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата.
  • Президент Дональд Трамп заявил, что готов первым в США сделать прививку от коронавируса. Правда, есть условие – вакцина должна быть безопасной.
  • В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.
  • Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. Эксперты бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
  • 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
  • Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.

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