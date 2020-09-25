Для победы над Covid-19 понадобятся несколько вакцин – ученые

Первые варианты препарата смогут защитить от коронавируса не всех.
Мир ждет вакцину от коронавируса, заразившего миллионы людей во всем мире. Некоторые препараты уже находятся на финишной прямой. При этом эксперты считают, что победить Covid-19 при помощи одной вакцины не получится. Возможно, для разных категорий граждан эффективными будут разные препараты.
Об этом пишет Discover Magazine.
Специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта Уильям Шаффнер считает, что существует вероятность, что первая вакцина будет хорошо работать у молодых людей, но хуже — у пожилых. Дело в том, что иммунная система в старости работает хуже, и таким людям могут потребоваться модифицированные формулы, чтобы повысить вероятность стойкой защиты.
К примеру, существует специальная вакцина от сезонного гриппа, ее применяют только для людей старше 65 лет. Она содержит в четыре раза больше вирусоподобных компонентов. Производители также могут добавлять молекулы, называемые адъювантами. Они могут стимулировать иммунную систему к тому, чтобы она функционировала так, как если бы была моложе.
Также отмечается, что ранние кандидаты на роль вакцины требуют двух уколов с интервалом в несколько недель. Варианты с однократной дозой могут быть более удобными.
Эксперты также акцентировали внимание на том, что ранние варианты вакцин требуют очень низких температур для хранения (до –70 °C). Это может быть препятствием для распространения в странах с менее развитой энергетической инфраструктурой. Вакцины, не требующие глубокой заморозки, могут в этом случае стать более удобной альтернативой.
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Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата.
- Президент Дональд Трамп заявил, что готов первым в США сделать прививку от коронавируса. Правда, есть условие – вакцина должна быть безопасной.
- В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.
- Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. Эксперты бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.