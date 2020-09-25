Для победы над Covid-19 понадобятся несколько вакцин – ученые

Поздние варианты вакцины могут иметь ряд преимуществ / Reuters

Мир ждет вакцину от коронавируса, заразившего миллионы людей во всем мире. Некоторые препараты уже находятся на финишной прямой. При этом эксперты считают, что победить Covid-19 при помощи одной вакцины не получится. Возможно, для разных категорий граждан эффективными будут разные препараты.

Об этом пишет Discover Magazine.

Специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта Уильям Шаффнер считает, что существует вероятность, что первая вакцина будет хорошо работать у молодых людей, но хуже — у пожилых. Дело в том, что иммунная система в старости работает хуже, и таким людям могут потребоваться модифицированные формулы, чтобы повысить вероятность стойкой защиты.

К примеру, существует специальная вакцина от сезонного гриппа, ее применяют только для людей старше 65 лет. Она содержит в четыре раза больше вирусоподобных компонентов. Производители также могут добавлять молекулы, называемые адъювантами. Они могут стимулировать иммунную систему к тому, чтобы она функционировала так, как если бы была моложе.

Также отмечается, что ранние кандидаты на роль вакцины требуют двух уколов с интервалом в несколько недель. Варианты с однократной дозой могут быть более удобными.

Эксперты также акцентировали внимание на том, что ранние варианты вакцин требуют очень низких температур для хранения (до –70 °C). Это может быть препятствием для распространения в странах с менее развитой энергетической инфраструктурой. Вакцины, не требующие глубокой заморозки, могут в этом случае стать более удобной альтернативой.

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