Доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса / Reuters

Мир с нетерпением ждет на появление вакцины от коронавируса. Но ждать, судя по всему, придется еще долго. В Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Отмечается, что 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких-либо сопутствующих заболеваний. Он умер в прошлый четверг, 15 октября, сообщает O GLOBO.

Пока не разглашается, получил ли доброволец вакцину или дозу плацебо.

Врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля.

В сентябре доброволец заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.

В то же время компания AstraZeneca сообщила бразильским властям, что пока не имеет официальной позиции по смерти бразильского добровольца при испытаниях своей вакцины.

Кроме того, как сообщает РИА Новости в Telegram, AstraZeneca намерена продолжать испытания своей вакцины, несмотря на гибель бразильского добровольца, сообщают бразильские власти.

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