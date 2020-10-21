Врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля.
Мир с нетерпением ждет на появление вакцины от коронавируса. Но ждать, судя по всему, придется еще долго. В Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Отмечается, что 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких-либо сопутствующих заболеваний. Он умер в прошлый четверг, 15 октября, сообщает O GLOBO.
Пока не разглашается, получил ли доброволец вакцину или дозу плацебо.
Врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля.
В сентябре доброволец заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
В то же время компания AstraZeneca сообщила бразильским властям, что пока не имеет официальной позиции по смерти бразильского добровольца при испытаниях своей вакцины.
Кроме того, как сообщает РИА Новости в Telegram, AstraZeneca намерена продолжать испытания своей вакцины, несмотря на гибель бразильского добровольца, сообщают бразильские власти.
Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- 14 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрировали уже вторую вакцину от коронавируса. Препарат разработал центр вирусологии и биотехнологии Вектор. При этом третья вакцина от Covid-19 – уже на подходе, добавил Путин
- 13 октября компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.
- 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в Штатах через три или через четыре недели.
- 13 сентября стало известно, что один из лидеров гонки за создание вакцины от COVID-19 компания AstraZeneca продолжит в Великобритании третью фазу испытания препарата от коронавируса AZD1222, который был разработан совместно с учеными Оксфордского университета. Работа с вакциной AstraZeneca признана безопасной.
- 9 сентября в AstraZeneca сделали заявление, согласно которому фармацевтическая компания приостанавливает испытание вакцины в третьей фазе по причине болезни одного из добровольцев. После этого была начата процедура изучения безопасности вакцины.