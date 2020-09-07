Догоняет США: в мире нашли новый очаг коронавируса

Коронавирус в Индии заразил более 4,2 млн жителей страны.
Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом в мире. Лидером рейтинга, как и ранее, остаются США.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
По состоянию на утро 7 сентября в Индии Covid-19 обнаружили у 4 204 613 жителей страны. Жертвами болезни стали 71 642 человека. За сутки в Индии зафиксировали 90,8 тысячи инфицированных, что является рекордом.
В Бразилии число зараженных составило 4 137 521, скончались от коронавируса 126 650 человек.
Коронавирус в США заразил 6 276 834 человека, жертвами стали 188 тысяч 941 человек.
Коронавирус в мире - статистика 7 сентября
По состоянию на понедельник, 7 сентября, коронавирус во всем мире заразил 27 103 845 человек.
За сутки заразились 221 315 человек.
Жертвами болезни стали 883 339 пациентов (+3 759 за сутки).
Напомним, инфекционист Вадим Аристов дал прогноз, что в Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом будет бешеным. По его словам, в нашей стране за день будут регистрировать более 10 тысяч больных коронавирусом.