Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса

Евгений Комаровский / УНИАН

Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса COVID-19, которая его больше всего пугает.

Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.

По словам врача, он постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов часто обнаруживают высокий уровень антител, хотя у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в разных лабораториях они получают противоположный результат.

"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", - заметил врач.

Комаровский связал эту странность коронавируса с недостаточно высоким качеством тестов.

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Напомним: