Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса

Врач отметил, что именно эта особенность болезни его больше всего пугает.
Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса COVID-19, которая его больше всего пугает.
Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.
По словам врача, он постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов часто обнаруживают высокий уровень антител, хотя у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в разных лабораториях они получают противоположный результат.
"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", - заметил врач.
Комаровский связал эту странность коронавируса с недостаточно высоким качеством тестов.
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