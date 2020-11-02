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Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса

2 ноября 2020, 06:53

Врач отметил, что именно эта особенность болезни его больше всего пугает.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса COVID-19, которая его больше всего пугает.

Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.

По словам врача, он постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов часто обнаруживают высокий уровень антител, хотя у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в разных лабораториях они получают противоположный результат.

"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", - заметил врач.

Комаровский связал эту странность коронавируса с недостаточно высоким качеством тестов.

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Напомним:

  • Доктор Комаровский объяснил причины ложных ПЦР-тестов и компьютерной томографии.
  • Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк объяснила, какой тест на коронавирус самый точный.
  • Доцент кафедры лабораторной диагностики биологических систем Киево-Могилянской академии Денис Билько рассказал, почему ПЦР-тесты на коронавирус не всегда дают правдивый результат.
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