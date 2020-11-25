Доктор Комаровский объяснил, с чем связаны главные мифы о коронавирусе

Лечение коронавируса провоцирует появление новых фейков.
Известный доктор-педиатр Евгений Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе.
По его словам, они связаны с методами лечения коронавируса, а экспертами в этих вопросах зачастую выступают "жуткие" люди, которые дают неправильные советы.
"То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", — перечислил мифы Комаровский в интервью на своем YouTube-канале.
Он пояснил, что часто люди победили коронавирус своими силами – а считают, что вылечились благодаря каким-то мифическим народным средствам. После чего начинают распространять информацию о "чудо-методах" в интернете.
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Автор: Диана Беловодская