Доктор Комаровский объяснил, с чем связаны главные мифы о коронавирусе

Комаровский о коронавирусе: Врач объяснил, с чем связаны главные мифы / Скриншот

Известный доктор-педиатр Евгений Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе.

По его словам, они связаны с методами лечения коронавируса, а экспертами в этих вопросах зачастую выступают "жуткие" люди, которые дают неправильные советы.

"То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", — перечислил мифы Комаровский в интервью на своем YouTube-канале.

Он пояснил, что часто люди победили коронавирус своими силами – а считают, что вылечились благодаря каким-то мифическим народным средствам. После чего начинают распространять информацию о "чудо-методах" в интернете.

Коронавирус 2020: последние новости