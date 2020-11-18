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"Долгий" Сovid-19 у молодых и здоровых пациентов: ученые выявили ужасные последствия для всех органов

18 ноября 2020, 17:08

Почти у 70% были нарушения в одном или нескольких органах через четыре месяца после появления первых симптомов.

коронавирус,тест
Почти у 70% были нарушения в одном или нескольких органах через четыре месяца после появления первых симптомов. / Reuters

Предварительное исследование показало, что у молодых пациентов из группы низкого риска с продолжающимися симптомами Сovid-19 были признаки поражения нескольких органов через четыре месяца после первоначального заражения.

По информации BMJ.com, первоначальные данные, полученные от 201 пациента, предполагают, что почти у 70% были нарушения в одном или нескольких органах через четыре месяца после появления первых симптомов инфекции SARS-CoV-2.

Результаты появились после того, как NHS объявило о планах создания в этом месяце сети из более чем 40 специализированных клиник по борьбе с коронавирусом по всей Англии, чтобы помочь пациентам с долгосрочными симптомами инфекции.

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В проспективном исследовании Coverscan изучалось влияние длительного Сovid-19 (стойкие симптомы через три месяца после заражения) на несколько органов у относительно молодых людей с низким уровнем риска, у которых не было серьезных проблем со здоровьем. Оценка проводилась с использованием результатов сканирования магнитно-резонансных изображений, анализов крови и онлайн-анкет.

Исследование еще не прошло экспертную оценку и не смогло установить причинную связь между поражением органа и инфекцией. Но авторы заявили, что результаты имели "последствия не только для длительности коронавируса, но и для подходов общественного здравоохранения, которые предполагали низкий риск у молодых людей без сопутствующих заболеваний".

В исследовании участвовали участники в двух британских центрах в Оксфорде и Лондоне в период с апреля по август 2020 года. Двести один человек (средний возраст 44 завершили оценку после заражения SARS-CoV-2, в среднем через 140 дней после первоначального заражения.

Распространенность ранее существовавших состояний была низкой (ожирение: 20%, артериальная гипертензия: 6%, диабет: 2%, болезни сердца: 4%).

Наиболее частыми продолжающимися симптомами, независимо от статуса госпитализации, были усталость (98%), мышечные боли (88%), одышка (87%) и головная боль (83%). Было доказано легкое поражение органов сердца (32% пациентов), легких (33%), почек (12%), печени (10%), поджелудочной железы (17%) и селезенки (6%).

Две трети (66%) участников имели нарушения в одной или нескольких системах органов, и у четверти (25%) людей были доказательства полиорганной недостаточности с различной степенью перекрытия нескольких органов.

Многоорганная недостаточность была значимо связана с риском предшествующей госпитализации в связи с коронавирусом.

По словам авторов, результаты "сигнализируют о необходимости мониторинга и последующего наблюдения, по крайней мере, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно при внелегочных осложнениях" и демонстрируют, что длительный Сovid-19 требует лечения в разных клинических областях.

Авторы заметили, что ни симптомы, ни исследования крови не позволяют предсказать поражение органа.

"Причинно-следственная связь между поражением органа и инфекцией не может быть выведена, но может быть устранена путем длительного наблюдения за людьми с поражением органа", - сказали авторы.

Другие ограничения исследования включали то, что диагностика Сovid-19 проводилась несколькими методами, отчасти из-за ограниченного доступа к лабораторным исследованиям во время пандемии.

  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.
коронавирус
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