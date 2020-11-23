"Дошли до предела": эксперт оценила риски сортировки больных COVID-19 в Украине

В Украине растет число больных коронавирусом / Reuters

В Украине может возникнуть необходимость медицинской сортировки больных с коронавирусом, заявила заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская.

Как подчеркнула она в интервью Апострофу, этот процесс ранее уже наблюдали в Италии.

"Медицинская сортировка - это процесс, когда врач или другой специалист вынужден выбрать, кому оказывать медицинскую помощь, а кому нет … Сразу в медицинской карте видно, что если у пациента много сопутствующих заболеваний, то вероятность выздороветь очень низкая. Брали на лечение тех, у кого вероятность выздоровления была выше. Критериев медицинской сортировки может быть очень много. У нас в Украине они не выписаны. Слава Богу, Украина не нуждалась в медицинской сортировке как таковой, хотя такой термин есть", - пояснила она.

Экс-замглавы Минздрава также оценила критическую ситуацию, сложившуюся в украинских больницах.

"Сегодня уже все врачи, все инфекционисты говорят, что мы дошли до предела. Потому что коек, к которым можно подсоединить кислород для тяжелых больных - мало. То, что отчитываются, что 60% занятых коек - это из общего количества. А специализированные кровати на сегодня уже почти все заняты. Это довольно тяжело", - добавила Лисневская.

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Ранее Лисневская спрогнозировала, что в Украине каждый день цифры заболеваемости коронавирусом будут только увеличиваться. По ее словам, этот вопрос не столько медицинский, сколько социальный.

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