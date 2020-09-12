Две европейские страны бьют антирекорды по числу новых больных Covid-19

Коронавирус в мире снова активизировался / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 снова активизировался в Европе. В частности, в Испании и Франции установлены рекорды по числу новых инфицированных за сутки.

Коронавирус в Испании

За последние 24 часа в Испании зафиксировали 4,7 тысячи новых пациентов с коронавирусом, что является рекордом с 17 апреля, сообщает Eldiario. Известно также о 48 жертвах осложнений заболевания.

Треть всех случаев зафиксирована в Мадриде и его окрестностях. В общем, в стране зафиксировали 550 тысяч случаев заражения с начала пандемии и примерно 30 тысяч жертв Covid-19.

В стране не планируют снова вводить жесткий карантин. Глава Министерства здравоохранения Сальвадор Илья заявил, что это нецелесообразно, так как нынешняя ситуация несравнима с пиком заражений в марте-апреле.

Коронавирус во Франции

Во Франции в течение последних нескольких дней также выросло число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава страны Жан Кастекс, передает Lexpress.

За последние сутки были зафиксированы еще 9,4 тысячи пациентов, днем ранее - 9,8 тысячи, что стало рекордом с начала пандемии. Кроме того, за последние сутки от осложнений заболевания умерли 80 человек, общее количество жертв коронавируса во Франции составило 31 тысячу человек.

"Особенно беспокоит, что впервые за многие недели мы фиксируем значительный рост числа госпитализаций", - заявил Кастекс.

При этом, правительство не планирует вводить новый общенациональный локдаун, сообщает The Associated Press. Наоборот, чиновники решили сократить срок самоизоляции с 14 до 7 дней - по их словам, именно в этот период "существует реальный риск заражения". Французские органы здравоохранения объясняют: многие считают 14-дневный карантин слишком длинным и не соблюдают его.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине официально зарегистрировали 151 859 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в Украине поставили +3103 новых диагноза COVID-19.

Болезнь убила в Украине 3148 граждан, за сутки скончались +72 пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19 – это новый антирекорд.

Напомним: