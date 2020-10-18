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Двойное заражение коронавирусом и гриппом: ученые предупредили об опасности

18 октября 2020, 11:55

Последовательное заражение гриппом и Covid-19 может привести к энцефалиту.

грипп
Заражение двумя вирусами может серьезно ударить по здоровью / pixabay.com

На фоне старта сезона респираторных заболеваний и активизации коронавируса британские ученые провели исследование и выяснили, что последовательное заражение вирусом гриппа, а затем коронавирусом ведет к более тяжелому течению болезни и может привести к энцефалиту - воспалению тканей головного мозга.

Выводы исследователей были опубликованы в статье в электронной библиотеке BioRxiv.

Ученые провели испытания на мышах. Сначала грызунов заразили вирусом гриппа А, а затем коронавирусом SARS-CoV-2.

"У мышей наблюдались более тяжелые поражения легких и дыхательных путей и заметно более быстрая смертность по сравнению с теми особями, у которых был только один вирус", - говорится в статье.

Кроме того последовательное заражение двумя болезнями также обострило внелегочные проявления коронавирусной инфекции, в том числе более тяжелого течения энцефалита.

"Таким образом данные показывают, что двойное заражение опасно и должны быть предприняты меры по смягчению его последствий, как часть всеобъемлющих ответных мер общественного здравоохранения на пандемию", - предупредили ученые.

Справка.Энцефалит — это воспаление мозга, которое развивается при прямом заражении мозга вирусом или тогда, когда воспаление вызывается вирусом, вакциной или другим агентом. Может быть вовлечен спинной мозг, в этом случае развивается энцефаломиелит.

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Напомним:

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