Эффективная вакцина от СOVID-19 Pfizer в продаже появится не скоро

Вакцина от коронавируса Pfizer в продаже появится не скоро / Reuters

Вакцина от СOVID-19 с эффективностью в 90% американской компании Pfizer в ближайшее время не будет доступна для продажи, так как должна получить разрешение регулирующих органов. Кроме того, из-за специфических условий хранения вакцина будет доступна ограниченному числу людей.

Как сообщает Reuters, компании Pfizer и BioNTech могут представить данные о безопасности своей вакцины до конца ноября. После этого нужно получить разрешение до первых поставок. Предполагается, что первыми вакцину получат сотрудники сферы здравоохранения и группы риска.

В связи с тем, что вакцина требует очень холодных условий хранения, то это может стать препятствием даже для самых современных больниц в США, не говоря уже о ее доступности в бедных странах с ограниченными ресурсами.

Основная проблема заключается в том, что вакцина, которая использует синтетическую мРНК для активации иммунной системы, должна храниться при температуре -70 по Цельсию.

"Холодовая цепь будет одним из самых сложных аспектов проведения вакцинации. Это будет проблемой в любых условиях, потому что в больницах даже в больших городах нет хранилищ для вакцины при такой сверхнизкой температуре", - отмечает старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Амеш Адаля.

Пресс-секретарь Pfizer Ким Бенкер заявила, что компания тесно сотрудничает с правительством США в вопросах доставки вакцины из ее распределительных центров в США, Германии и Бельгии по всему миру. Доставка в будущем может осуществляться с использованием сухого льда.

Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

В Австралии начнут производство перспективной вакцины против COVID-19. В Мельбурне хотят изготовить миллионы флаконов с препаратом.

Первая вакцина против Covid-19 была зарегистрирована в августе на территории России. Однако в конце октября 2020 у испытавших российскую вакцину нашли COVID-19. Несколько участников испытания вакцины Спутник V заразились коронавирусом повторно.

21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.

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