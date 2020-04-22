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Антисептик для дома собственными руками: инструкция Ревизора Панковой

22 апреля 2020, 12:53

Ведущая резонансного шоу Ревизор Карантин Юлия Панкова ексклюзивно рассказала, как обеззараживается после улицы, и дала рецепт антисептика.

Юлия Панкова
Юлия Панкова раскрыла рецепт антисептика / Новый канал

Ведущая шоу Ревизор на Новом Канале Юлия Панкова рассказала, чем она дезинфицирует дом, и какой антисептик использует для дезинфекции.

COVID-19 можно заразиться не только при контакте с больным, но и касаясь поверхностей, на которые попал вирус. Конечно, мы не знаем, где он мог осесть – на телефоне или ручке двери. А, может, на фруктах, овощах в супермаркете, которых касался больной коронавирусом. Чтобы снизить риск заражения – научитесь правильно дезинфицировать поверхности.

"Доказано, что вирус легко погибает при обработке антисептиком с этиловым спиртом. Поэтому у меня дома, сразу у входной двери, стоит пластиковая тара с дезинфектором. Первое, что я делаю, переступив порог дома – обрабатываю перчатки, ключи, ручку двери, телефон раствором. Обувь ставлю на коврик, пропитанный хлором. Снимаю с себя всю одежду. И в одном белье иду в ванную, чтобы загрузить ее в стиральную машину", – рассказывает Юлия Панкова Новому каналу.

Юлия Панкова
Юлия Панкова дала рецепт экономного антисептика / Новый канал

А еще ведущая рекомендует утилизировать все пакеты и контейнеры, которые вы принесли из супермаркета.

"Сначала я в прихожей обрабатываю все антисептиком. Потом несу на кухню продукты и перекладываю их в свою тару", – говорит Юля.

Рецепт антисептика своими руками

Конечно, все поверхности дома трудно тщательно промыть антисептиком. Поэтому для бытовой дезинфекции Юля рекомендует сделать средство самим.

"Кислая или щелочная среда убивает вирусы. Пол можно помыть хлорсодержащим средством. Для раствора нужно пять столовых ложек хлорки на литр воды. Хлорку также можно заменить уксусом или содой. После уборки обязательно проветрите помещение", – рассказывает ведущая резонансного шоу.

Все выпуски нового проекта Ревизор Карантин выходят каждый четверг в 18:00, чтобы увидеть резонансные проверки команды Юлии Панковой.

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