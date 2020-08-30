Экс-коллега Зеленского рассказала о том, как болела коронавирусом

Владимир Зеленский и Елена Кравец / УНИАН

Популярная актриса-комикесса студии Квартал 95 Елена Кравец сообщила о том, что вылечилась от китайского коронавируса Covid-19.

Об этом экс-коллега по сцене президента Владимира Зеленского по сцене написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Актриса написала, что последний тест на Covid-19 продемонстрировал отрицательный результат.

"Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя!", ‒ говорится в тексте.

Ранее сообщалось о том, что Кравец не снималась в новых выпусках юмористического шоу Вечерний квартал на канале 1+1 поскольку за несколько дней до них анализ показал позитивный результат на Covid-19.

Напомним, ранее другой артист студии Квартал 95 Александр Пикалов признался ‒ он перенес заболевание китайским коронавирусом.Актер признался, что перенес болезнь в средней форме, но при этом чувствовал себя так, будто его переехал автомобиль.