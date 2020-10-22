Эксперт объяснил, как коронавирус подталкивает к суициду

Из-за коронавируса возможно нарушение сознания и попытки суицида, сказал профессор / УНИАН

Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов сообщил, что коронавирус Covid-19 может подталкивать к самоубийству.

Вирус может поразить любой орган, поэтому и возникают разные проявления болезни, возможно нарушение сознания, возбуждение, агрессия и попытки самоубийства, рассказал медик Obozrevatel.

"Коронавирусная инфекция вызывает поражение всех органов. Потому что основной элемент агрессии – внутренняя выстилка сосудов. Это называется эндотелии. Сосуды у нас есть везде. В голове, мозге, легких, сердце, почках, печени, желудочно-кишечном тракте…", – отметил собеседник.

Корсунов добавил, что Covid-19 не поражает их сам по себе, но провоцирует реакцию иммунной системы у пациентов, организм которых не способен локализовать вирус в носоглотке.

Профессор подчеркнул, что из-за этого развивается тяжелая форма коронавируса, связанная с появлением так называемого цитокинового шторма, который приводит к воспалению внутри сосудов и повышенному тромбообразованию.

Читайте такжеВрач спрогнозировала, когда в Украине угомонится коронавирусСобеседник сказал, что сосуды могут быть поражены в любом органе, и из-за этого возможна дисфункция какого-то органа.

"Любой без исключения орган может быть поврежден, и его функция нарушится. В зависимости от того, какие участки органов поражаются, могут возникать те или иные проявления болезни. От нарушения сознания, возбуждения, агрессии, страха смерти – до суицидальных попыток…", – заявил Корсунов.