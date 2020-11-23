Эксперт объяснила, почему в Украине игнорируют карантин

Карантин соблюдают украинцы, которые были за границей - эксперт/ УНИАН

Нежелание соблюдать карантин в Украине является реакцией граждан на правила, которые существовали в СССР. Люди хотят показать, что никто не сможет заставить их соблюдать какие-либо ограничения. Такое поведение украинцев усложняет ситуацию в сфере общественного здоровья.

Об этом заявила бывший министр здравоохранения, юрист Зоряна Скалецкая в эфире телеканала Украина 24, комментируя нарушение гражданами противоэпидемиологических мероприятий.

По ее словам, пренебрежения карантином является отдельным аспектом общей тенденции, связанной с нарушением правил в других сферах деятельности. Такая реакция может быть связана с жесткими правилами, которые существовали в СССР.

"Для наших граждан не существует правил во многих сферах. Думаю, что это реакция на жёсткие правила в Советском Союзе. И сейчас примерно такое желание показать, что нас никто ничего не заставит делать, и этого монстра нет", - отметила Скалецкая.Читайте такжеГотовится "план Б": Шмыгаль раскрыл сценарий жесткого карантина

Также она добавила, что такие прецеденты создают серьезную проблему в сфере общественного здоровья. Карантинные меры соблюдают в основном только те люди, которые были за границей.

"Мы ощущаем единство только тогда, когда у нас революция. С карантином мы видим, что люди, которые были за границей, видели, как люди там живут, не бросают окурки где попало, не мусорят – они соблюдают карантин" – подчеркнула экс-глава Минздрава.

Карантин в Украине