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Эксперт рассказал, как карантин ударит по образованию

22 сентября 2020, 03:41

Во время карантина около трети украинских учеников не имели доступа ни к одному из форматов обучения и не могли обучаться дистанционно.

школа
Техническая неподготовленность Украины может существенно ухудшить качество обучения / Фото: УНИАН

Карантин в школах Украины из-за эпидемии коронавируса может продлиться вплоть до зимних каникул. При этом пострадает качество образования.

Такое мнение высказал главный эксперт группы Образование Реанимационного пакета реформ Владимир Бахрушин в комментарии изданию Главред.

По его словам, практика свидетельствует о том, что школы в Украине чаще закрывались на карантин из-за болезни учителей. При этом, несмотря на то, что вся Украина уже прошла жесткий локдаун в марте и апреле, технические проблемы с доступом к дистанционному обучению у многих украинцев существуют до сих пор.

"Дистанционный режим предполагает, что и ученики, и учителя работают из дома, где не у всех есть возможности для работы. Согласно свежей статистике Юнеско, около трети украинских учеников не имели доступа ни к одному из форматов обучения (интернет, радио- и ТВ-уроки) и не могли обучаться дистанционно. Сейчас, ввиду первого карантина, возможно, ситуация несколько улучшится, но не намного, и проблемы будут возникать и далее", - отметил Бахрушин.

Эксперт считает, что техническая неподготовленность Украины может существенно ухудшить качество обучения. В то же время сколько продлиться карантин, прогнозировать довольно сложно.

"Можно делать более жесткий карантин и снижать нагрузку на медицинскую систему, но тогда процесс может растянуться. Как говорят специалисты, пока нет вакцины, должен выработаться коллективный иммунитет. Так как вакцина вряд ли появится раньше следующего года, необходимо, чтобы значительная часть населения переболела - по разным оценкам, от 20 до 70%. Поэтому карантины в школах как минимум могут продлиться вплоть до зимних каникул", - резюмировал Бахрушин.

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Напомним:

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