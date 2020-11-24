Эксперт рассказал, когда коронавирус в Украине достигнет реального пика

Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.
Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в стране ежедневно фиксируют более 12 тысяч случаев заражения. Но худшее еще впереди. Как заявил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.
Славуцкий отметил, что эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет, сообщает РБК-Украина.
Также эксперт сообщил о четырех уровнях жесткого карантина, который уже нужно вводить. А пик заболеваемости будет в январе.
"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре", - сказал Славуцкий.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество кроватей с кислородом для больных COVID-19.
- 20 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине. По его словам, локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.