Эксперт рассказал, когда коронавирус в Украине достигнет реального пика

Украинцев в январе ждет пик коронавируса / Фото Reuters

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля – в стране ежедневно фиксируют более 12 тысяч случаев заражения. Но худшее еще впереди. Как заявил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.

Славуцкий отметил, что эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет, сообщает РБК-Украина.

Также эксперт сообщил о четырех уровнях жесткого карантина, который уже нужно вводить. А пик заболеваемости будет в январе.

"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре", - сказал Славуцкий.

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