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Эксперт растолковал, нужна ли маска для лица в морозную погоду

24 октября 2020, 11:07

Врач рассказал, что носить маску на открытых пространствах в мороз не имеет смысла.

Коронавирус
Врач рассказал, нужна ли маска для лица в морозную погоду / Reuters

Мир узнал о коронавирусе в январе, но в наших широтах вирус начал активно распространится весной. С тех пор власти и медики многих стран призывают граждан носить маски для лица. На пороге зимы врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре.

"Не знаю, чем работа масок при температуре ниже нуля будет отличаться от работы при температуре выше нуля. Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно. Но носить маску на открытых пространствах не имеет смысла", — объяснил доктор в комментарии E1.ru.

По словам Соловьева, маска нужна в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте.

"Маска нужна в помещениях при скоплении людей, в общественном транспорте. А в таких местах температуры ниже нуля не должно быть", - сказал медик.

Если ткань маски намокла, то пора ее заменить, считает врач. Он посоветовал надевать маску не на улице, а при входе в помещение, и добавил, что через мокрую ткань сложно дышать.

Маски для лица – о чем сообщалось ранее:

  • Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, маска поможет не занести руками заразу через рот или нос путем прикасания.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.

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