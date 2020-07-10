Эксперт спрогнозировал, будут ли в Украине карантинные протесты

Протестов из-за коронавируса, как в Сербии, в Украине не будет, - эксперт / twitter.com/DanMcL99

Акций протеста из-за усиления карантинных мер, схожих с теми, которые происходят в Сербии, в Украине не будет. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Остання барикада" Александр Доний .

По его словам, формальным поводом для протестов в Сербии якобы было усиление карантинных мер, но на самом деле их организовывает сербская оппозиция, которая не воспринимает условно прозападного курса нынешнего руководства страны.

Читайте такжеВирусолог пояснила, как избежать повторного карантина в Украине"Соответственно, если говорить об Украине, то оппозиционные силы, каким бы у них не было отношение к коронавирусу, разделены идеологией и представить, что коронавирус в одну колонну объединит сторонников Шария, Медведчука, Порошенко, Тимошенко просто невозможно. Узурпировать себе право на влияние в медицинской сфере какой-то одной политической силе тоже не удастся, тем более, что политические силы и их лидеры не выказывают своего отношения к коронавирусу, потому что никто не знает реальной ситуации и выступить с подобным заявлением – значит рискнуть нарваться на критику даже внутри своей политсилы. Потому вряд ли стоит ждать организованных акций протеста из-за коронавируса", - сказал Доний.

Напомним, 7 июля в Сербии начались акции протеста из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса и планами властей страны по усилению карантина.