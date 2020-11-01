Эксперт спрогнозировал, когда в Украине наступит пик заболеваемости COVID-19 / УНИАН

1 ноября нынешнего года в Украине был зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом COVID-19. Cтало известно о более чем 7 959 случаях инфицирования за минувшие сутки.

Об этом заявил президент Украинского медицинского клуба и заслуженный работник здравоохранения Иван Сорока в эфире телеканала Украина 24. По данным эксперта, причина потери контроля над ситуацией — неэффективная система тестирования на Covid-19. Сорока утверждает, что в стране фиксируется втрое меньше случаев, чем есть в реальности.

"Учитывая то, что у нас неэффективная система тестирования, у нас есть только реальные цифры тех людей, которые были протестированы. А объективно, по ощущениям экспертов медицинского сообщества, таких больных как минимум втрое больше. Мы видим увеличение количества пациентов. Объективно, давайте посмотрим, еще несколько дней назад у нас были десятки смертей, а сейчас эта цифра доходит до почти 200 официально зарегистрированных смертей от коронавируса. Это говорит о том, что каждые 5-10 минут Украина теряет своего гражданина", — сказал он.

Кроме того, Сорока спрогнозировал, когда в Украине наступит пик заболеваемости коронавирусом в сутки.

"Это очень серьезные вещи, на которые нужно обратить внимание как с точки зрения организации оказания медицинской помощи, как с точки зрения профилактики этого заболевания. И надо сделать так, чтобы на первичном звене этим пациентам оказывалась максимально качественная и эффективная помощь. (к концу года — Главред) может быть до 15-20 тысяч больных за день", - подытожил он.

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