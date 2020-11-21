Эксперт спрогнозировал сроки появления вакцины от COVID-19 в Украине

Вакцина против коронавируса может некоторое время храниться при температуре от +2 до +8, утверждает врач Андрей Славуцкий.
В Украине вакцина против COVID-19 может появиться в конце второго квартала 2021 года, или позже. Озвученный в Минздраве прогноз по поводу получения препарата уже в конце первого квартала является невероятно оптимистичным.
Об этом заявил врач, руководитель программы Юнисеф в Украине Андрей Славуцкий в эфире телеканала Украина 24, комментируя заявление министра здравоохранения о получении Киевом вакцины от COVID-19 в конце первого квартала 2021 года.
По его словам, наиболее вероятным сценарием является получение Киевом препарата от коронавируса в конце второго квартала следующего года или позже.
"Было бы супероптимистично ожидать эти вакцины в конце первого квартала, скорее всего, оптимистично ожидать их в конце второго квартала, если не позже", - считает Славуцкий.
Также он добавил, что вакцине требуется температура минус 75 градусов только для долгого хранения. В период вакцинации препарат можно хранить в течение нескольких дней при температуре от +2 до +8.
"Дело в том, что это для долгого хранения. Для вакцинации есть окно, это достаточно безопасно, держать вакцину 48 часов и больше, до недели, в нормальном режиме - от +2 до +8. То, что говорит главный санврач Виктор Ляшко (о возможности вакцинации в обычных медицинских кабинетах) – это можно технически оправдать", - подчеркнул врач.Читайте также"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19 новости
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев получит препарат против коронавирусной инфекции уже в первом квартале 2021 года.
- Украина должна получить вакцину несколькими траншами. Первый транш составит примерно 1 миллион 200 тысяч доз. Партия препарата пойдет на вакцинацию работников медицинской сферы.
- Министр уточнил, что также в первую очередь будут вакцинировать людей с сопутствующими заболеваниями и пожилых людей.
- Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что стоимость одной дозы вакцины составит 7 долларов. Для вакцинации понадобятся две дозы.