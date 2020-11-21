Эксперт спрогнозировал сроки появления вакцины от COVID-19 в Украине

Вакцина от COVID-19 может появиться в Украине в конце второго квартала 2021 года - врач / Reuters

В Украине вакцина против COVID-19 может появиться в конце второго квартала 2021 года, или позже. Озвученный в Минздраве прогноз по поводу получения препарата уже в конце первого квартала является невероятно оптимистичным.

Об этом заявил врач, руководитель программы Юнисеф в Украине Андрей Славуцкий в эфире телеканала Украина 24, комментируя заявление министра здравоохранения о получении Киевом вакцины от COVID-19 в конце первого квартала 2021 года.

По его словам, наиболее вероятным сценарием является получение Киевом препарата от коронавируса в конце второго квартала следующего года или позже.

"Было бы супероптимистично ожидать эти вакцины в конце первого квартала, скорее всего, оптимистично ожидать их в конце второго квартала, если не позже", - считает Славуцкий.

Также он добавил, что вакцине требуется температура минус 75 градусов только для долгого хранения. В период вакцинации препарат можно хранить в течение нескольких дней при температуре от +2 до +8.

"Дело в том, что это для долгого хранения. Для вакцинации есть окно, это достаточно безопасно, держать вакцину 48 часов и больше, до недели, в нормальном режиме - от +2 до +8. То, что говорит главный санврач Виктор Ляшко (о возможности вакцинации в обычных медицинских кабинетах) – это можно технически оправдать", - подчеркнул врач.Читайте также"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19

Вакцина от COVID-19 новости