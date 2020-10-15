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Эксперты озвучили неутешительный прогноз о жертвах Covid-19 в Украине до конца года

15 октября 2020, 23:43

Аналитики полагают, что сейчас страна движется по худшему сценарию развития пандемии.

коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине может унести много жизней / Фото: УНИАН

Эксперты Киевской школы экономики призывают ввести жесткий карантин в зонах активного распространения коронавируса, иначе к концу 2020 года в Украине от осложнений данного заболевания могут умереть 20 тысяч пациентов.

"По четырем основным показателям оценки ситуации с COVID-19, Украина - среди стран с наиболее сложным положением. Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания COVID-19. По показателю смертности - четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 Украина - на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", - говорит руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк, его цитирует официальный сайт школы.

По словам аналитиков, Украина движется к худшему сценарию пандемии. Если не предпринять меры, то могут погибнуть от Covid-19 десятки тысяч человек, а нагрузка на медицинскую систему будет колоссальной.

Эксперты настаивают, что необходимо экстренно учреждать карантинные ограничения по всей стране.

Ввести комплексный карантин в областях активной вспышки коронавируса.

Усилить готовность больниц к пиковой нагрузки.

Увеличить мощности тестирования.

"Комплексные карантинные ограничения должны вводиться в тех областях, районах или городах, где мы наблюдаем активный рост заболеваемости в динамике. Ограничения должны действовать в тех сферах, где могут одновременно находиться много людей и активно распространять вирус. Важным фактором является также соблюдение установленных ограничений", - считают эксперты.

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