Подруга Зеленского заразилась коронавирусом

У Елены Кравец диагностировали коронавирус / УНИАН

Актриса Студии Квартал 95 Елена Кравец, подруга президента Владимира Зеленского заразилась китайским коронавирусом COVID-19 – наличие вируса в организме показал тест.

Из-за вируса съемки свежих выпусков Вечернего квартала прошли без Кравец, сообщает ТСН со ссылкой на слова ее коллеги Евгения Кошевого.

Собеседник добавил, что у других актеров Студии Квартал 95 и у членов съемочной группы не нашли COVID-19.

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса…", – сказал актер.

Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у актера Студии Квартал 95 и друга Владимира Зеленского Александра Пикалова, он уже выздоровел. Также стало известно, что коронавирус побороли жена Зеленского Елена и сын Кирилл.