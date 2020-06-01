УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами

1 июня 2020, 11:37

Российская певица и юмористка Елена Воробей призналась, что уже какое-то время болеет коронавирусом.

Елена Воробей
Елена Воробей / Instagram

Российская артистка Елена Воробей заразилась коронавирусом и отправилась на самоизоляцию.

У артистки 27 мая диагностировали коронавирус с новыми симптомами. Об этом Елена Воробей сообщила в своем Instagram.

"Об этом я узнала три дня назад...не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи.....", - призналась женщина.

Во-первых она знала, как воспримет это отец-сердечник, человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, не напоминать лишний раз о коронавирусе.

"Но я все же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать???? Главное не нервничать)

Она поблагодарила врачей и всех, кто ей помогает лечением и советом.

"Спасибо всем, кто со мной сейчас на связи, кто помогает мне "выкарабкаться", добрым словом или советами коронованных со стажем)))", - растрогала она сеть.

Новый коронавирус симптомы

Елена обратила внимание на симптомы коронавируса, и предостерегла от наплевательского отношения. Кроме того, по ее описанию, у Елены Воробей уже необычный коронавирус.

"Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, т к есть опасность тромбов! Много пить жидкости - 5/7 литров!!! Ну, а всё остальное индивидуально....Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал( Всё тело болело так как будто меня битами били.Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждёмс, боремся", - сказала она.

52-летняя артистка, которая выступает в России, родилась в Бресте в Беларуси. Она пробовала себя в эстрадных выступлениях, но особого успеха не добилась, после чего занялась пародией.

В 2017 году Елене Воробей запретили въезд в Украину из-за ее гастролей в оккупированном Крыму. Сама артистка устроила истерику на границе и в соцсетях, называя решение нечестным и несправедливым.

Напомним, что от коронавируса умер Самвел Гаспаров - муж Натальи Вавиловой из фильма Москва слезам не верит.

коронавирус в России новости шоу бизнеса новости России коронавирус симптомы
Сейчас вы просматриваете новость «Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:55
Остановить Путина: Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума
11:40
В Мининфраструктуры рассказали о повышении цен на железнодорожные билеты Видео
11:37
Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами Видео
11:33
Стало известно, когда заработает городская электричка в Киеве
11:21
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июня: осуществление любовной мечты и денежный успех Видео
11:15
Самый лучший город на Земле превращается в унылое говно мнение
11:15
США в огне: протесты охватили 70 городов, Трампа прячут в бункере, много задержанных Видео
11:05
Двухминутка ненависти: в "ЛНР" травят директора школы за "бандеровскую" рамку в соцсетях Видео
10:51
Золотая Жар-Птица 2020: Кто победил смотреть онлайн концерт 31-05-2020 Видео
10:46
Когда возобновится международное и внутреннее авиасообщение: названа дата Видео
10:42
Легендарный Silent Hill возвращается: в Сети назвали дату презентации
10:19
Разборки в Броварах: суд арестовал 20 участников стрельбы без права залога Видео
09:55
Новые правила в метро Киева: что изменится с 1 июня
09:50
Что разрешили в Украине с 1 июня: список всех карантинных ослаблений
09:47
Премьер-министр Армении Пашинян заболел коронавирусом
09:36
Марченко рассказал о требованиях МВФ относительно тарифов на электроэнергию Видео
09:28
Коронавирус в Украине 1 июня: более 300 зараженных и еще 10 смертей - обновлено
09:15
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 1 июня
09:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июня: неожиданный доход и крупное везение Видео
09:08
Укрзализныця выходит из карантина: в Украине начали курсировать поезда - список Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять