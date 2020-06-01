Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами

Елена Воробей / Instagram

Российская артистка Елена Воробей заразилась коронавирусом и отправилась на самоизоляцию.

У артистки 27 мая диагностировали коронавирус с новыми симптомами. Об этом Елена Воробей сообщила в своем Instagram.

"Об этом я узнала три дня назад...не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи.....", - призналась женщина.

Во-первых она знала, как воспримет это отец-сердечник, человек крайне эмоциональный. Во-вторых, подумала, не напоминать лишний раз о коронавирусе.

"Но я все же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать???? Главное не нервничать)

Она поблагодарила врачей и всех, кто ей помогает лечением и советом.

"Спасибо всем, кто со мной сейчас на связи, кто помогает мне "выкарабкаться", добрым словом или советами коронованных со стажем)))", - растрогала она сеть.

Новый коронавирус симптомы

Елена обратила внимание на симптомы коронавируса, и предостерегла от наплевательского отношения. Кроме того, по ее описанию, у Елены Воробей уже необычный коронавирус.

"Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, т к есть опасность тромбов! Много пить жидкости - 5/7 литров!!! Ну, а всё остальное индивидуально....Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал( Всё тело болело так как будто меня битами били.Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждёмс, боремся", - сказала она.

52-летняя артистка, которая выступает в России, родилась в Бресте в Беларуси. Она пробовала себя в эстрадных выступлениях, но особого успеха не добилась, после чего занялась пародией.

В 2017 году Елене Воробей запретили въезд в Украину из-за ее гастролей в оккупированном Крыму. Сама артистка устроила истерику на границе и в соцсетях, называя решение нечестным и несправедливым.

Напомним, что от коронавируса умер Самвел Гаспаров - муж Натальи Вавиловой из фильма Москва слезам не верит.