Первую леди госпитализировали в больницу

Елена Зеленская попала в больницу с коронавирусом/ instagram.com/olenazelenska_official

Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. На прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает Офис президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Супруга Президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Также сообщается, что проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у президента Владимира Зеленского и его детей показали отрицательный результат.

Как сообщал Главред, 11 июня в Офисе президента заявили, что из-за того, что у первой леди Елены Зеленской был диагностирован коронавирус, глава государства перешел на особый режим работы.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что не боится китайского коронавируса, хотел им заразиться и самоизолироваться в Киеве в здании Офиса президента (находится на ул. Банковой).