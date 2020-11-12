Эпицентр будет работать в выходные дни при выполнении условия

Эпицентр решил работать на выходных, но будет продавать не все / фото: golos.ua

Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр будет работать во всех городах Украины в карантин выходного дня, но продавать будет только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

"Во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, разрешенные постановлением КМУ "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г." № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, и будем доставлять пищу из наших ресторанов. Мы уважаем позицию Кабинета министров и будем ее придерживаться, хотя не согласны со всеми мерами, внедренными правительством для усиления карантина",- информирует пресс-служба Эпицентра в Facebook.

По данным представителей гипермаркета, покупатели могут делать заказы через специализированный интернет-магазин, а товары забирать самовывозом или заказывать доставку на дом. В Эпицентре утверждают, что получили много сообщений от покупателей с просьбами не закрывать магазины.

Отметим, в торговой сети заверили, что "ввели беспрецедентные меры безопасности" в своих магазинах.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранительные органы будут контролировать выполнение заявлений руководства Эпицентра.