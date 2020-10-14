Эпицентр коронавируса: стало известно, где в Украине опаснее всего

Больше всего людей за сутки умерли от Covid-19 в Киеве, но лидером по числу новых больных является не эта территория.
На сегодняшний день, 14 октября, в лидерах по числу новых зараженных коронавирусом Covid-19 оказалась Харьковская область. Здесь за сутки заболели 637 человек. Всего тут на учете стоят 26 262 пациентов с коронавирусом.
На втором месте находится Киев – 422 новых случаев (всего – 28 512), а на третьем – Львовская область с 345 новыми случаями (всего – 23 474), свидетельствуют данные СНБО.
При этом печальная статистика смертей выглядит иначе:
- в Киеве за сутки умер 21 человек (всего – 518), а побороли инфекцию – 268 (10 229);
- на Львовщине 12 человек умерли (всего – 649), выздоровели – 75 пациентов (8 989).
- на Харьковщине 8 летальных случаев (всего 427), а выздоровели 57 (5279).
Напомним, коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 590 человек. По состоянию на среду, 14 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 276 177 человек.
Также коронавирус 2020 в Киеве наращивает темпы: за минувшие 24 часа обнаружены +422 новых случая заражения Covid-19.
Коронавирус в Украине: последние новости
- Кабинет министров карантин в Украине продлил до конца 2020 года и изменил ряд карантинных правил.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
- Ученая назвала напиток, который помогает уберечься от Сovid-19. Для профилактики коронавируса необходимо включить в свой рацион продукты, которые помогают организму справляться с вирусами и бактериями.
Автор: Диана Беловодская