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Эпицентр коронавируса: стало известно, где в Украине опаснее всего

14 октября 2020, 10:55

Больше всего людей за сутки умерли от Covid-19 в Киеве, но лидером по числу новых больных является не эта территория.

Коронавирус в Украине - названа самая опасная область
Коронавирус в Украине - названа самая опасная область / pixabay.com

На сегодняшний день, 14 октября, в лидерах по числу новых зараженных коронавирусом Covid-19 оказалась Харьковская область. Здесь за сутки заболели 637 человек. Всего тут на учете стоят 26 262 пациентов с коронавирусом.

На втором месте находится Киев – 422 новых случаев (всего – 28 512), а на третьем – Львовская область с 345 новыми случаями (всего – 23 474), свидетельствуют данные СНБО.

При этом печальная статистика смертей выглядит иначе:

  • в Киеве за сутки умер 21 человек (всего – 518), а побороли инфекцию – 268 (10 229);
  • на Львовщине 12 человек умерли (всего – 649), выздоровели – 75 пациентов (8 989).
  • на Харьковщине 8 летальных случаев (всего 427), а выздоровели 57 (5279).

Напомним, коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 590 человек. По состоянию на среду, 14 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 276 177 человек.

Также коронавирус 2020 в Киеве наращивает темпы: за минувшие 24 часа обнаружены +422 новых случая заражения Covid-19.

Коронавирус в Украине: последние новости

  • Кабинет министров карантин в Украине продлил до конца 2020 года и изменил ряд карантинных правил.
  • Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
  • Ученая назвала напиток, который помогает уберечься от Сovid-19. Для профилактики коронавируса необходимо включить в свой рацион продукты, которые помогают организму справляться с вирусами и бактериями.

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