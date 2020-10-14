Эпицентр коронавируса: стало известно, где в Украине опаснее всего

Коронавирус в Украине - названа самая опасная область / pixabay.com

На сегодняшний день, 14 октября, в лидерах по числу новых зараженных коронавирусом Covid-19 оказалась Харьковская область. Здесь за сутки заболели 637 человек. Всего тут на учете стоят 26 262 пациентов с коронавирусом.

На втором месте находится Киев – 422 новых случаев (всего – 28 512), а на третьем – Львовская область с 345 новыми случаями (всего – 23 474), свидетельствуют данные СНБО.

При этом печальная статистика смертей выглядит иначе:

в Киеве за сутки умер 21 человек (всего – 518), а побороли инфекцию – 268 (10 229);

на Львовщине 12 человек умерли (всего – 649), выздоровели – 75 пациентов (8 989).

на Харьковщине 8 летальных случаев (всего 427), а выздоровели 57 (5279).

Напомним, коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 590 человек. По состоянию на среду, 14 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 276 177 человек.

Также коронавирус 2020 в Киеве наращивает темпы: за минувшие 24 часа обнаружены +422 новых случая заражения Covid-19.

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