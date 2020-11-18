Эпидемиолог назвали сроки для карантина выходного дня

Значительного снижения заболеваемости благодаря "выходному" карантину не будет, резюмировала эксперт.
Карантин выходного дня дает положительный эффект – но вводить его нужно на время инкубационного периода коронавируса, то есть на 2-3 недели, пояснила экс-заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская.
"Но кроме медицинского аспекта в этой ситуации есть еще социальная и экономическая составляющие. На сегодня эта болезнь уже выходит за пределы медицины. Поэтому нужно искать компромисс", – рассказала РБК-Украина Мухарская.
При этом она отметила, что эффект от такого карантина – весьма точечный. Да, часть людей осталась дома на выходных – и поэтому избежала заражения. Однако значительного снижения заболеваемости ("если брать в масштабах всего населения") не будет, резюмировала эксперт.
Карантин в Украине
- Правительство 11 ноября приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня. Как минимум две недели в стране с 14 ноября по выходным не будут работать торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и магазины непродовольственных товаров.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 11 ноября назвал ситуацию с COVID-19 в Украине крайне сложной и предположил, что общенациональный карантин будет длиться до апреля 2021 года.
- В Верховной Раде 17 ноября прошло голосование за отмену карантина выходного дня. Однако в итоге депутаты провалили голосование за отмену карантина выходного дня.
- Ранее эксперты сделали прогноз, что жесткий карантин в Украине неизбежен и назвали сроки. Немало украинцев отрицает существование COVID-19 и по-прежнему не соблюдают противоэпидемиологических ограничений, утверждает инфекционист Федор Лапий.
Автор: Диана Беловодская