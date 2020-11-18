Эпидемиолог назвали сроки для карантина выходного дня

Карантин выходного дня - эпидемиолог назвала сроки / УНИАН

Карантин выходного дня дает положительный эффект – но вводить его нужно на время инкубационного периода коронавируса, то есть на 2-3 недели, пояснила экс-заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская.

"Но кроме медицинского аспекта в этой ситуации есть еще социальная и экономическая составляющие. На сегодня эта болезнь уже выходит за пределы медицины. Поэтому нужно искать компромисс", – рассказала РБК-Украина Мухарская.

При этом она отметила, что эффект от такого карантина – весьма точечный. Да, часть людей осталась дома на выходных – и поэтому избежала заражения. Однако значительного снижения заболеваемости ("если брать в масштабах всего населения") не будет, резюмировала эксперт.

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